У Росії спалахнула пожежа на атомному криголамі "Севморпуть"

У Мурманську горів атомний криголам

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на атомному контейнеровозі “Севморпуть”, яка сталася 24 грудня.

Про це повідомляє інформаційне агенство Мурманської області "Бі-порт".

Біля причалу федерального державного унітарного підприємства "Атомфлот" у Мурманську загорівся атомний криголам-контейнеровоз "Севморпуть".

Зазначається, що спалах стався в одній з кают. Площа пожежі становить 30 квадратних метрів.

Наразі вогнеборці дійшли до вогнища пожежі, вживають всіх зусиль для якнайшвидшої ліквідації пожежі, обстежують суміжні приміщення, загрози розповсюдження немає, – йдеться у повідомленні відомства. Поширити

Натомість, як пише ТАСС, пожежу на атомному контейнеровозі "Севморпуть" у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

Що відомо про "Севморпуть"

Це російське вантажне атомне судно, ліхтеровоз. Воно побудоване в 1988 році й є одним із чотирьох коли-небудь побудованих торговельних суден з атомним двигуном і, повернувшись до експлуатації у 2016 році після масштабного ремонту.

Пожежа на російському флагмані "Адмірал Кузнєцов"

Згідно з даними представників екстренних служб, на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Звездочка", 22 грудня 2022 року спалахнула пожежа.

Як стверджує очільник Об'єднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов, "маленьке займання" сталося під час ремонту.

Він також запевняє, що збитків нібито немає, як і постраждалих. За словами Рахманова, спрацювала пожежна система корабля та вогонь, мовляв, вдалося швидко загасити.