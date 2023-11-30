В Румынии опрокинулся микроавтобус с американскими военными. Есть пострадавшие

В Румынии перевернулся микроавтобус, перевозивший семерых американских военных, пять человек получили травмы.
В Румынии опрокинулся микроавтобус с американскими военными
Микроавтобус с семью военными направлялся с военной базы НАТО в Девеселе, где, среди прочего, дислоцируются силы ПВО.
ДТП произошло на перекрестке в городе Каракал – автобус перевернулся, вероятно из-за того, что водитель не справился с управлением. Тесты подтвердили, что он был трезв.
В результате инцидента пять человек госпитализировали в Каракал с различными травмами.
Что известно о ДПТ в Украине с участием авто из кортежа Моравецкого
Согласно данным издания Wirtualna Polska, в результате столкновения серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.
Отмечается, что Матеуш Моравецкий в июле приезжал в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии.
Его кортеж приехал в ныне несуществующее село Пужники Тернопольской области.
ДТП произошло примерно в 30 километрах от Тернополя.
Автомобиль, принадлежавший дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил стоявший на обочине автомобиль.
В результате мощного удара легковушка перекинулась на бок в кювет, а ее водитель выпал через окно.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-