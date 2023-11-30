В Румынии опрокинулся микроавтобус с американскими военными. Есть пострадавшие
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии опрокинулся микроавтобус с американскими военными. Есть пострадавшие

дтп
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Источник:  Digi24

В Румынии перевернулся микроавтобус, перевозивший семерых американских военных, пять человек получили травмы.

В Румынии опрокинулся микроавтобус с американскими военными

Микроавтобус с семью военными направлялся с военной базы НАТО в Девеселе, где, среди прочего, дислоцируются силы ПВО.

ДТП произошло на перекрестке в городе Каракал – автобус перевернулся, вероятно из-за того, что водитель не справился с управлением. Тесты подтвердили, что он был трезв.

В результате инцидента пять человек госпитализировали в Каракал с различными травмами.

Что известно о ДПТ в Украине с участием авто из кортежа Моравецкого

Согласно данным издания Wirtualna Polska, в результате столкновения серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.

Отмечается, что Матеуш Моравецкий в июле приезжал в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии.

Его кортеж приехал в ныне несуществующее село Пужники Тернопольской области.

ДТП произошло примерно в 30 километрах от Тернополя.

Автомобиль, принадлежавший дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил стоявший на обочине автомобиль.

В результате мощного удара легковушка перекинулась на бок в кювет, а ее водитель выпал через окно.

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