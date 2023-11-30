В Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими військовими. Є постраждалі

У Румунії перекинувся мікроавтобус, що перевозив сімох американських військових, п’ятеро осіб отримали травми.
В Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими військовими
Мікроавтобус з сімома військовими прямував із військової бази НАТО у Девеселу, де, серед іншого, дислокуються сили ППО.
ДТП сталася на перехресті у місті Каракал – автобус перекинувся, ймовірно через те, що водій не впорався з керуванням. Тести підтвердили, що він був тверезим.
Внаслідок інциденту п’ятьох осіб госпіталізували до Каракала з різними травмами.
Що відомо про ДПТ в Україні за участю авто з кортежу Моравецького
Згідно з даними видання Wirtualna Polska, в результаті зіткнення серйозні травми отримав 42-річний українець Олег Ліщук.
Зазначається, що Матеуш Моравецький в липні приїздив в Україну, щоб вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії.
Його кортеж приїхав в нині неіснуюче село Пужники Тернопільської області.
ДТП сталася приблизно за 30 кілометрів від Тернополя.
Автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив автомобіль, що стояв на узбіччі.
Внаслідок потужного удару легковик перекинувся на бік у кювет, а його водій випав через вікно.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-