В Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими військовими. Є постраждалі

У Румунії перекинувся мікроавтобус, що перевозив сімох американських військових, п’ятеро осіб отримали травми.

В Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими військовими

Мікроавтобус з сімома військовими прямував із військової бази НАТО у Девеселу, де, серед іншого, дислокуються сили ППО.

ДТП сталася на перехресті у місті Каракал – автобус перекинувся, ймовірно через те, що водій не впорався з керуванням. Тести підтвердили, що він був тверезим.

Внаслідок інциденту п’ятьох осіб госпіталізували до Каракала з різними травмами.

Що відомо про ДПТ в Україні за участю авто з кортежу Моравецького

Згідно з даними видання Wirtualna Polska, в результаті зіткнення серйозні травми отримав 42-річний українець Олег Ліщук.

Зазначається, що Матеуш Моравецький в липні приїздив в Україну, щоб вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії.

Його кортеж приїхав в нині неіснуюче село Пужники Тернопільської області.

ДТП сталася приблизно за 30 кілометрів від Тернополя.

Автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив автомобіль, що стояв на узбіччі.

Внаслідок потужного удару легковик перекинувся на бік у кювет, а його водій випав через вікно.