В Румынии снова нашли обломки дрона армии РФ после атаки по Украине

Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

В Румынии снова нашли обломки русского дрона

На территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру этой ночью.

Дрон упал в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от города Плаура. Его обнаружили около пяти часов. Беспилотник мог упасть и взорваться, ведь на месте обнаружили кратер.

On Wednesday, October 11, the Russian forces continued their attacks on the Ukrainian port infrastructure, in the proximity of the border between Ukraine and Romania. https://t.co/In9Gv9Xx0y — MApN (@MApNRomania) October 12, 2023

Правоохранители приняли меры по охране этой территории и сообщили соответствующие структуры по сбору доказательств и проведению расследований.

Министерство национальной обороны Румынии отмечает, что решительно осуждает атаки, совершенные Россией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Атаки называют неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023

Падение дронов в Румынии

13 сентября Минобороны Румынии снова сообщили об обнаружении новых обломков БпЛА в районе сел Нуферу и Виктория.

Также обломки были обнаружены после российской атаки на украинские порты на Дунае 4 сентября. Их нашли примерно в 2,5 км юго-восточнее румынского населенного пункта Плаура на Дунае.

Сначала в Румынии опровергали падение БПЛА, однако 6 сентября признали, что обломки дронов упали на их территории.

Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "Шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.