В Румынии снова нашли обломки дрона армии РФ после атаки по Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии снова нашли обломки дрона армии РФ после атаки по Украине

Дрон
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Источник:  Минобороны Румынии

Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

В Румынии снова нашли обломки русского дрона

На территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру этой ночью.

Дрон упал в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от города Плаура. Его обнаружили около пяти часов. Беспилотник мог упасть и взорваться, ведь на месте обнаружили кратер.

Правоохранители приняли меры по охране этой территории и сообщили соответствующие структуры по сбору доказательств и проведению расследований.

Министерство национальной обороны Румынии отмечает, что решительно осуждает атаки, совершенные Россией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Атаки называют неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.

Падение дронов в Румынии

13 сентября Минобороны Румынии снова сообщили об обнаружении новых обломков БпЛА в районе сел Нуферу и Виктория.

Также обломки были обнаружены после российской атаки на украинские порты на Дунае 4 сентября. Их нашли примерно в 2,5 км юго-восточнее румынского населенного пункта Плаура на Дунае.

Сначала в Румынии опровергали падение БПЛА, однако 6 сентября признали, что обломки дронов упали на их территории.

Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "Шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.

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