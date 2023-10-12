В Румынии снова нашли обломки дрона армии РФ после атаки по Украине

Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".
В Румынии снова нашли обломки русского дрона
На территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру этой ночью.
Дрон упал в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от города Плаура. Его обнаружили около пяти часов. Беспилотник мог упасть и взорваться, ведь на месте обнаружили кратер.
Правоохранители приняли меры по охране этой территории и сообщили соответствующие структуры по сбору доказательств и проведению расследований.
Министерство национальной обороны Румынии отмечает, что решительно осуждает атаки, совершенные Россией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Атаки называют неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.
Падение дронов в Румынии
13 сентября Минобороны Румынии снова сообщили об обнаружении новых обломков БпЛА в районе сел Нуферу и Виктория.
Также обломки были обнаружены после российской атаки на украинские порты на Дунае 4 сентября. Их нашли примерно в 2,5 км юго-восточнее румынского населенного пункта Плаура на Дунае.
Сначала в Румынии опровергали падение БПЛА, однако 6 сентября признали, что обломки дронов упали на их территории.
Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "Шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-