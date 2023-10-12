У Румунії знову знайшли уламки дрона армії РФ після атаки по Україні

Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".

У Румунії знову знайшли уламки російського дрона

На території Румунії знову виявили уламки російського дрона після ворожої атаки на українську портову інфраструктуру цієї ночі.

Дрон впав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Його виявили близько 5:00. Безпілотник міг впасти й вибухнути, адже на місці виявили кратер.

On Wednesday, October 11, the Russian forces continued their attacks on the Ukrainian port infrastructure, in the proximity of the border between Ukraine and Romania. https://t.co/In9Gv9Xx0y — MApN (@MApNRomania) October 12, 2023

Правоохоронці вжили заходів з охорони цієї території й повідомили відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань.

Міністерство національної оборони Румунії наголошує, що рішуче засуджує атаки, здійснені Росією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Атаки називають невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023

Падіння дронів у Румунії

13 вересня Міноборони Румунії знову повідомили про виявлення нових уламків БпЛА в районі сіл Нуферу і Вікторія.

Також уламки були знайдені після російської атаки на українські порти на Дунаї 4 вересня. Їх знайшли приблизно за 2,5 км на південний схід від румунського населеного пункту Плауру на Дунаї.

Спершу у Румунії спростовували падіння БПЛА, проте 6 вересня визнали, що уламки дронів впали на їхній території.

Також Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими "Шахедами" під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.