У Румунії знову знайшли уламки дрона армії РФ після атаки по Україні
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У Румунії знову знайшли уламки дрона армії РФ після атаки по Україні

Уламки дрона
Джерело:  Міноборони Румунії

Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".

У Румунії знову знайшли уламки російського дрона

На території Румунії знову виявили уламки російського дрона після ворожої атаки на українську портову інфраструктуру цієї ночі.

Дрон впав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Його виявили близько 5:00. Безпілотник міг впасти й вибухнути, адже на місці виявили кратер.

Правоохоронці вжили заходів з охорони цієї території й повідомили відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань.

Міністерство національної оборони Румунії наголошує, що рішуче засуджує атаки, здійснені Росією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Атаки називають невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Падіння дронів у Румунії

13 вересня Міноборони Румунії знову повідомили про виявлення нових уламків БпЛА в районі сіл Нуферу і Вікторія.

Також уламки були знайдені після російської атаки на українські порти на Дунаї 4 вересня. Їх знайшли приблизно за 2,5 км на південний схід від румунського населеного пункту Плауру на Дунаї.

Спершу у Румунії спростовували падіння БПЛА, проте 6 вересня визнали, що уламки дронів впали на їхній території.

Також Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими "Шахедами" під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.

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