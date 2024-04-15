В Сербии объяснили свое неожиданное решение касательно России
Категория
Мир
Дата публикации

В Сербии объяснили свое неожиданное решение касательно России

флаг Сербии
Читати українською
Источник:  Financial Times

Как утверждают власти Сербии, война в Украине ускорила для их страны диверсификацию источников вооружения, поэтому официальный Белград решил приобрести истребители у Франции, а не у России.

Сербия отказалась от сотрудничества с Россией еще в одной сфере

С комментарием на этот счет выступил представитель сербского оборонного ведомства.

Он объяснил намерение Белграда приобрести 12 французских многоцелевых истребителей Rafale.

По предварительным данным, сумму контракта оценивают около 3 млрд евро.

По словам представителя Минобороны Сербии, указанное соглашение удалось согласовать более чем на 90 процентов.

Несмотря на это, официальные Париж и Белград должны договориться о финансовых условиях.

Чиновник также подчеркнул, что война в Украине "ускорила для их страны диверсификацию".

Мы полагались на технологии советского типа, и у нас есть некоторые длинные хвосты, необходимость поддерживать это оборудование… В силу геополитических обстоятельств сейчас просто невозможно — даже если вы хотите — покупать у России, — заявил он.

Франция резко изменила свою позицию

Как отметил сербский чиновник, ранее Париж “не был особенно заинтересован в балканском регионе, но это изменилось".

Rafale — это важная веха, но не вся история, — подчеркнул он, добавив, что балканская страна также купила французские радарные и ракетные системы и разместила заказы на транспортные самолеты Airbus.

Что также важно понимать, у Сербии в ближайшее десятилетие истекает срок эксплуатации советских МиГ-29 и страна хочет обеспечить бесперебойную работу своих военно-воздушных сил.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пророссийская Сербия согласилась вооружать Украину — утечка данных
Пророссийская Сербия согласилась вооружать Украину — утечка данных
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия отреагировала на слив информации о поставках оружия Украине
Сербия отреагировала на слив информации о поставках оружия Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия отрицает присоединение к декларации Крымской платформы
Сербия отрицает присоединение к декларации Крымской платформы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?