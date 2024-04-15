В Сербии объяснили свое неожиданное решение касательно России

Как утверждают власти Сербии, война в Украине ускорила для их страны диверсификацию источников вооружения, поэтому официальный Белград решил приобрести истребители у Франции, а не у России.
Сербия отказалась от сотрудничества с Россией еще в одной сфере
С комментарием на этот счет выступил представитель сербского оборонного ведомства.
Он объяснил намерение Белграда приобрести 12 французских многоцелевых истребителей Rafale.
По предварительным данным, сумму контракта оценивают около 3 млрд евро.
По словам представителя Минобороны Сербии, указанное соглашение удалось согласовать более чем на 90 процентов.
Несмотря на это, официальные Париж и Белград должны договориться о финансовых условиях.
Чиновник также подчеркнул, что война в Украине "ускорила для их страны диверсификацию".
Франция резко изменила свою позицию
Как отметил сербский чиновник, ранее Париж “не был особенно заинтересован в балканском регионе, но это изменилось".
Что также важно понимать, у Сербии в ближайшее десятилетие истекает срок эксплуатации советских МиГ-29 и страна хочет обеспечить бесперебойную работу своих военно-воздушных сил.
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