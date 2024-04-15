В Сербии объяснили свое неожиданное решение касательно России

Как утверждают власти Сербии, война в Украине ускорила для их страны диверсификацию источников вооружения, поэтому официальный Белград решил приобрести истребители у Франции, а не у России.

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С комментарием на этот счет выступил представитель сербского оборонного ведомства.

Он объяснил намерение Белграда приобрести 12 французских многоцелевых истребителей Rafale.

По предварительным данным, сумму контракта оценивают около 3 млрд евро.

По словам представителя Минобороны Сербии, указанное соглашение удалось согласовать более чем на 90 процентов.

Несмотря на это, официальные Париж и Белград должны договориться о финансовых условиях.

Чиновник также подчеркнул, что война в Украине "ускорила для их страны диверсификацию".

Мы полагались на технологии советского типа, и у нас есть некоторые длинные хвосты, необходимость поддерживать это оборудование… В силу геополитических обстоятельств сейчас просто невозможно — даже если вы хотите — покупать у России, — заявил он. Поделиться

Франция резко изменила свою позицию

Как отметил сербский чиновник, ранее Париж “не был особенно заинтересован в балканском регионе, но это изменилось".

Rafale — это важная веха, но не вся история, — подчеркнул он, добавив, что балканская страна также купила французские радарные и ракетные системы и разместила заказы на транспортные самолеты Airbus. Поделиться

Что также важно понимать, у Сербии в ближайшее десятилетие истекает срок эксплуатации советских МиГ-29 и страна хочет обеспечить бесперебойную работу своих военно-воздушных сил.