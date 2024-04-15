У Сербії пояснили своє неочікуване рішення щодо Росії

Як стверджує влада Сербії, війна в Україні прискорила для їхньої країни диверсифікацію джерел озброєння, саме тому офіційний Белград вирішив придбати винищувачі у Франції, а не в Росії.
Сербія відмовилася від співпраці з Росією ще в одній сфері
З коментарем з цього приводу виступив представник сербського оборонного відомства.
Він пояснив намір Белграда придбати 12 французьких багатоцільових винищувачів Rafale.
За попередніми даними, суму контракту оцінюють у близько 3 млрд євро.
За словами представника Міноборони Сербії, вказану угоду вдалося узгодити на понад 90 відсотків.
Попри це, офіційні Париж та Белград ще мають домовитися про фінансові умови.
Посадовець також наголосив, що війна в Україні "прискорила для нас диверсифікацію".
Франція різко змінила свою позицію
Як зазначив сербський посадовець, раніше Париж не був особливо зацікавлений у балканському регіоні, але це змінилося.
Що також важливо розуміти, у Сербії в найближче десятиліття закінчується термін експлуатації радянських МіГ-29 і країна хоче забезпечити безперебійну роботу своїх військово-повітряних сил.
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