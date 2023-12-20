В Совете ЕС украсили елку знаменитым петушком из Бородянки — фото
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Культура
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В Совете ЕС украсили елку знаменитым петушком из Бородянки — фото

Петушок из Бородянки
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Источник:  прес-служба Ради ЄС

Совет Евросоюза опубликовал фото своей рождественской елки, украшенной подарком из Украины - керамическим петушком, который стал символом несокрушимости украинцев в начале вторжения РФ.

Копия петушка из Бородянки украсила елку в ЕС

Только получили действительно особый подарок - Петушка прямо из Украины! Это не просто украшение, а символ надежды, восхода солнца и непобедимости Украины. Украшая нашу елку, это украшение является выражением нашей непреклонной поддержки Украины.

Что известно о петушке из Бородянки

6 апреля фотограф «Суспільного» Елизавета Серватинская документировала разрушения в Бородянке Киевской области.

На фото панельного дома, в котором обрушился целый подъезд от российской авиабомбы, был замечен сохранившийся кухонный гарнитур, на котором стоял керамический петушок.

Фото быстро приобрело популярность среди украинцев и стало символом несокрушимости.

Позже команда специалистов музея Революции Достоинства при разрешении владелицы квартиры Надежды Сватко демонтировала шкафчик с петушком.

Женщина передала шкафчик с петухом на хранение в Национальный музей Революции Достоинства.

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