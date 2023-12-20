В Совете ЕС украсили елку знаменитым петушком из Бородянки — фото

Совет Евросоюза опубликовал фото своей рождественской елки, украшенной подарком из Украины - керамическим петушком, который стал символом несокрушимости украинцев в начале вторжения РФ.
Копия петушка из Бородянки украсила елку в ЕС
Что известно о петушке из Бородянки
6 апреля фотограф «Суспільного» Елизавета Серватинская документировала разрушения в Бородянке Киевской области.
На фото панельного дома, в котором обрушился целый подъезд от российской авиабомбы, был замечен сохранившийся кухонный гарнитур, на котором стоял керамический петушок.
Фото быстро приобрело популярность среди украинцев и стало символом несокрушимости.
Позже команда специалистов музея Революции Достоинства при разрешении владелицы квартиры Надежды Сватко демонтировала шкафчик с петушком.
Женщина передала шкафчик с петухом на хранение в Национальный музей Революции Достоинства.
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