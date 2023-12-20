В Совете ЕС украсили елку знаменитым петушком из Бородянки — фото

Совет Евросоюза опубликовал фото своей рождественской елки, украшенной подарком из Украины - керамическим петушком, который стал символом несокрушимости украинцев в начале вторжения РФ.

Копия петушка из Бородянки украсила елку в ЕС

Только получили действительно особый подарок - Петушка прямо из Украины! Это не просто украшение, а символ надежды, восхода солнца и непобедимости Украины. Украшая нашу елку, это украшение является выражением нашей непреклонной поддержки Украины. Поделиться

Just received a truly special gift - the Pivnyk, a rooster straight from Ukraine!

More than just a decoration, it symbolises hope, the rising of the sun & Ukraine’s invincibility.

Adorning our Christmas tree, this ornament serves as an expression of our unwavering support for 🇺🇦. pic.twitter.com/ZfwzV8ZdKP — EU Council (@EUCouncil) December 20, 2023

Что известно о петушке из Бородянки

6 апреля фотограф «Суспільного» Елизавета Серватинская документировала разрушения в Бородянке Киевской области.

На фото панельного дома, в котором обрушился целый подъезд от российской авиабомбы, был замечен сохранившийся кухонный гарнитур, на котором стоял керамический петушок.

Фото быстро приобрело популярность среди украинцев и стало символом несокрушимости.

Позже команда специалистов музея Революции Достоинства при разрешении владелицы квартиры Надежды Сватко демонтировала шкафчик с петушком.

Женщина передала шкафчик с петухом на хранение в Национальный музей Революции Достоинства.