У Раді ЄС прикрасили ялинку знаменитим півником з Бородянки — фото

Рада Євросоюзу опублікувала фото своєї різдвяної ялинки, яку прикрасили подарунком з України - керамічним півником, який став символом незламності українців на початку вторгнення РФ.
Копія півника з Бородянки прикрасила ялинку в ЄС
Що відомо про півника з Бородянки
6 квітня фотографка «Суспільного» Єлизавета Серватинська документувала руйнування у Бородянці на Київщині.
На фото панельного будинку, у якому обвалився цілий під’їзд від російської авіабомби, помітили збережений кухонний гарнітур, на якому стояв керамічний півник.
Фото швидко набуло популярності серед українців і стало символом незламності.
Пізніше команда спеціалістів музею Революції Гідності за дозволу власниці квартири Надії Сватко демонтувало шафку з півником.
Жінка передала шафку з півником на зберігання до Національного музею Революції Гідності.
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