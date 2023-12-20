У Раді ЄС прикрасили ялинку знаменитим півником з Бородянки — фото
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У Раді ЄС прикрасили ялинку знаменитим півником з Бородянки — фото

Півник з Бородянки
Джерело:  прес-служба Ради ЄС

Рада Євросоюзу опублікувала фото своєї різдвяної ялинки, яку прикрасили подарунком з України - керамічним півником, який став символом незламності українців на початку вторгнення РФ.

Копія півника з Бородянки прикрасила ялинку в ЄС

Щойно отримали справді особливий подарунок - Півника прямо з України! Це не просто прикраса, а символ надії, схід сонця та непереможність України. Прикрашаючи нашу ялинку, ця прикраса є вираженням нашої непохитної підтримки України.

Що відомо про півника з Бородянки

6 квітня фотографка «Суспільного» Єлизавета Серватинська документувала руйнування у Бородянці на Київщині.

На фото панельного будинку, у якому обвалився цілий під’їзд від російської авіабомби, помітили збережений кухонний гарнітур, на якому стояв керамічний півник.

Фото швидко набуло популярності серед українців і стало символом незламності.

Пізніше команда спеціалістів музею Революції Гідності за дозволу власниці квартири Надії Сватко демонтувало шафку з півником.

Жінка передала шафку з півником на зберігання до Національного музею Революції Гідності.

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