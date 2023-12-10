В США из-за штормов и торнадо погибли шесть человек
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Мир
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В США из-за штормов и торнадо погибли шесть человек

Торнадо
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Источник:  The Guardian

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате того, как торнадо и сильные штормы накрыли штат Теннесси Соединенных Штатов Америки. Кроме того, непогода повлекла за собой значительные разрушения.

Какие последствия шторма и торнадо в США

Преимущественно стихия затронула южные районы штата. В результате многие дома были разрушены, а около 60 тысяч человек остались без света.

Сейчас известно о по меньшей мере шести погибших – три человека погибли в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата. Еще двое и ребенок погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км северо-западнее Нэшвилла.

На данный момент мы можем подтвердить, что три человека погибли, двое взрослых и один ребенок, в результате торнадо, прошедшего сегодня днем. Кроме того, 23 человека были госпитализированы, сообщили в округе Монтгомери в штате Теннесси.

Десятки человек получили ранения.

Мэр Кларксвилла Джо Питтс объявил о чрезвычайном положении, а также комендантском часе.

По состоянию на вечер субботы более 80 тысяч человек в штате Теннесси остались без электроэнергии.

Офис шерифа округа Монтгомери сообщил о повреждении нескольких домов в городе Кларксвил. В городке Дрезден шторм также свалил много деревьев, повредил линии электропередач и дома.

Местные чиновники призвали людей держаться подальше от дорог, поскольку аварийные службы реагируют на ситуацию в разных районах.

Не первый торнадо в США

2 сентября торнадо разрушил постройки в Южной Флориде и вырвал с корнем деревья. В Сеть попало видео, когда смерч прошел через машину, которая ехала по городу Палм-Бич-Гарденс.

Автомобиль подбросило в воздух и дважды опрокинуло, после чего транспортное средство отбросило обратно на тротуар. Смерч продолжал сеять хаос в городе и вызвал массовое скопление автомобилей на дорогах.

В метерологической службе США сообщили, что торнадо повлекло за собой серьезные разрушения в Палм-Бич-Гарденс. Около 12 миллионов человек поместили во Флориде и на юге Джорджии в группу риска второго уровня в связи с ухудшением погоды.

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