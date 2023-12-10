У США через шторми і торнадо загинули шестеро людей

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок того, як торнадо й сильні шторми накрили штат Теннессі Сполучених Штатів Америки. Крім того, негода спричинила значні руйнування.
Які наслідки шторму і торнадо в США
Переважно стихія зачепила південні райони штату. Внаслідок неї багато будинків були зруйновані, а близько 60 тисяч людей залишились без світла.
Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих людей – троє людей загинули в північному передмісті Нешвілла, столиці штату. Ще двоє й дитина загинули в місті Кларксвілл, приблизно за 80 км на північний захід від Нешвілла.
Десятки людей отримали поранення.
Мер Кларксвілла Джо Піттс оголосив про надзвичайний стан, а також комендантську годину.
Станом на вечір суботи понад 80 000 людей у штаті Теннессі залишилися без електроенергії.
Офіс шерифа округу Монтгомері повідомив про пошкодження кількох будинків у місті Кларксвілл. У містечку Дрезден шторм також повалив багато дерев, пошкодив лінійї електропередач і будинки.
Місцеві чиновники закликали людей триматися подалі від доріг, оскільки аварійні служби реагують на ситуацію в різних районах.
Не перший торнадо у США
2 вересня торнадо зруйнував будівлі у Південній Флориді та вирвав з коренем дерева. У Мережу потрапило відео, коли смерч пройшов через машину, яка їхала по місту Палм-Біч-Гарденс.
Автомобіль підкинуло у повітря і двічі перекинуло, після чого транспортний засіб відкинуло назад на тротуар. Смерч продовжував сіяти хаос у місті та викликав масове скупчення автомобілів на дорогах.
У метерологічній службі США повідомили, що торнадо спричинило серйозні руйнування в Палм-Біч-Гарденс. Близько 12 мільйонів людей тоді помістили у Флориді та на півдні Джорджії до групи ризику другого рівня у зв’язку з погіршенням погоди.
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