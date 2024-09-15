Житель США Кенни Патон собрал мотоцикл-внедорожник, по конструкции очень напоминающий трактор.
Главные тезисы
- Кенни Патон из США собрал уникальный мотоцикл-внедорожник, напоминающий трактор.
- Мотоцикл имеет дизайн велосипедов типа “паук” конца 19 века и способен ездить по бездорожью.
- Максимальная скорость этого мотоцикла-трактора составляет 24 км/ч.
- Помимо мотоцикла, Патон известен также сборкой мопеда с игры BeamNG.Drive.
- Американец использовал бочки из-под автомобильного масла для создания корпуса мопеда.
Что известно о результате сочетания конструктором из США мотоцикла и трактора
Отмечается, что подобная идея возникла у Патона еще 2 года назад, однако он получил возможность наконец воплотить собственный замысел.
Созданный им мотоцикл очень похож на велосипеды типа паук, очень популярны и распространены в конце 19 века.
В частности, оба колеса для своего мотоцикла Патон снял с трактора, чтобы приспособить собственное транспортное средство к езде по бездорожью.
Он соединил колеса мощной стальной рамой.
Передняя часть мотоцикла тоже очень напоминает трактор.
Заднее колесо вращается небольшим мотором с помощью приводной цепи и ремня. Максимальная скорость составляет 24 километра в час.
Винтажные велосипеды типа "паук" (также известные как "пенни-фартинг" или "high-wheel") были популярны в конце 19 века. Их особенность — большой переднее колесо и гораздо меньше заднее, что придавало велосипеду эксцентричный вид. Такие велосипеды использовались для появления современных конструкций, поскольку большие колеса позволяли развивать большую скорость. Однако они были достаточно опасны из-за высоты сиденья и сложности управления. Сегодня "пауки" — ценные коллекционные экземпляры и символы велосипедной истории.
Что известно о других необычных разработках американца
Патон также собрал мопед с компьютерной игры BeamNG.Drive, на который установил корпус, сделанный из бочек из под автомобильного масла.
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