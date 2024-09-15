Что известно о результате сочетания конструктором из США мотоцикла и трактора

Отмечается, что подобная идея возникла у Патона еще 2 года назад, однако он получил возможность наконец воплотить собственный замысел.

Созданный им мотоцикл очень похож на велосипеды типа паук, очень популярны и распространены в конце 19 века.

В частности, оба колеса для своего мотоцикла Патон снял с трактора, чтобы приспособить собственное транспортное средство к езде по бездорожью.

Он соединил колеса мощной стальной рамой.

Передняя часть мотоцикла тоже очень напоминает трактор.

Заднее колесо вращается небольшим мотором с помощью приводной цепи и ремня. Максимальная скорость составляет 24 километра в час.

Винтажные велосипеды типа "паук" (также известные как "пенни-фартинг" или "high-wheel") были популярны в конце 19 века. Их особенность — большой переднее колесо и гораздо меньше заднее, что придавало велосипеду эксцентричный вид. Такие велосипеды использовались для появления современных конструкций, поскольку большие колеса позволяли развивать большую скорость. Однако они были достаточно опасны из-за высоты сиденья и сложности управления. Сегодня "пауки" — ценные коллекционные экземпляры и символы велосипедной истории.

Что известно о других необычных разработках американца

Патон также собрал мопед с компьютерной игры BeamNG.Drive, на который установил корпус, сделанный из бочек из под автомобильного масла.