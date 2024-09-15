Житель США Кенні Патон зібрав мотоцикл-позашляховик, що за конструкцією дуже нагадує трактор.

Що відомо про результат поєднання конструктором зі США мотоцикла та трактора

Зазначається, що подібна ідея виникла в Патона ще 2 роки тому, однак наразі він отримав змогу нарешті втілити власний задум.

Створений ним мотоцикл дуже схожий на велосипеди типу "павук", дуже популярні та поширені наприкінці 19 сторіччя.

Зокрема, обидва колеса для свого мотоциклу Патон зняв з трактора, аби пристосувати власний транспортний засіб до їзди по бездоріжжю.

Він поєднав колеса потужною сталевою рамою.

Передня частина мотоциклу також дуже нагадує трактор.

Заднє колесо обертається невеликим мотором за допомогою привідних ланцюга та ременя. Максимальна швидкість становить 24 кілометри на годину.

Вінтажні велосипеди типу "павук" (також відомі як "пенні-фартинг" або "high-wheel") були популярні в кінці 19 століття. Їхня особливість — великий передній колесо і значно менше заднє, що надавало велосипеду ексцентричний вигляд. Такі велосипеди використовувалися до появи сучасних конструкцій, оскільки великі колеса дозволяли розвивати більшу швидкість. Однак вони були досить небезпечними через висоту сидіння та складність керування. Сьогодні "павуки" є цінними колекційними екземплярами та символами велосипедної історії.

Що відомо про інші незвичайні розробки американця

Патон також зібрав мопед з компьютерної гри BeamNG.Drive, на який встановив корпус, зроблений з бочок з під автомобільної олії.