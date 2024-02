Победители премии Грэмми-2024

В номинации "Лучшее сольное поп-исполнение" свою первую награду получила Майли Сайрус за песню Flowers.

Премию "Альбом года" получила Тейлор Свифт с альбомом Midnights.

"Песня года" — What Was I Made For певицы Билли Айлиш, ставшей саундтреком к фильму "Барби".

"Лучший вокальный поп-альбом" — Тейлор Свифт с Midnights.

"Лучшее поп-исполнение дуэта/группы" — SZA за общую с Фиби Бриджерс песню Ghost in the Machine.

"Лучшая танцевальная/электронная запись" — Rumble от Skrillex, Fred Again и Flowdan.

"Лучший электронный/танцевальный альбом" — Fred again из Actual Life 3.

"Лучшая танцевальная поп-запись" — Padam Padam Кайли Миноуг.

"Лучшее музыкальное видео" — Iʼm Only Sleeping группы The Beatles.

"Лучший альбом-компиляция к фильму" — "Барби".

"Лучшая R&B песня" — Snooze, Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solana Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).

"Лучший альбом-саундтрек к фильму" — "Оппенгеймер".

"Лучший R&B альбом" — Victoria Monét из Jaguar II.

"Лучшее рэп-исполнение" — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane из Scientists & Engineers.

"Лучшая рэп-песня" — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane из Scientists & Engineers.

"Лучший рэп-альбом" — Killer Mike — Michael.

"Лучший рок-альбом" получила группа Paramore с альбомом This Is Why.

"Лучшее альтернативное выступление" — Paramore из This Is Why.

"Лучший альтернативный альбом" — Boygenius — The Record.