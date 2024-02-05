У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії "Греммі". Публікуємо список переможців.
Переможці премії Греммі-2024
У номінації "Найкраще сольне поп-виконання" свою першу нагороду отримала Майлі Сайрус за пісню Flowers.
Премію "Альбом року" отримала Тейлор Свіфт з альбомом Midnights.
"Пісня року" — What Was I Made For співачки Біллі Айліш, що стала саундтреком до фільму "Барбі".
"Найкращий вокальний поп-альбом" — Тейлор Свіфт за Midnights.
"Найкраще поп-виконання дуету/гурту" — SZA за спільну з Фібі Бріджерс пісню Ghost in the Machine.
"Найкращий танцювальний/електронний запис" — Rumble від Skrillex, Fred Again та Flowdan.
"Найкращий електронний/танцювальний альбом" — Fred again з Actual Life 3.
"Найкращий танцювальний поп-запис" — Padam Padam Кайлі Міноуг.
"Найкраще музичне відео" — Iʼm Only Sleeping гурту The Beatles.
"Найкращий альбом-компіляція до фільму" — «Барбі».
"Найкраща R&B пісня" — Snooze, Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).
"Найкращий альбом-саундтрек до фільму" — «Оппенгеймер».
"Найкращий R&B альбом" — Victoria Monét з Jaguar II.
"Найкраще реп-виконання" — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane з Scientists & Engineers.
"Найкраща реп-пісня" — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane з Scientists & Engineers.
"Найкращий реп-альбом" — Killer Mike — Michael.
"Найкращий рок-альбом" отримав гурт Paramore з альбомом This Is Why.
"Найкращий альтернативний виступ" — Paramore з This Is Why.
"Найкращий альтернативний альбом" — Boygenius — The Record.
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