У США оголосили переможців музичної премії "Греммі" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У США оголосили переможців музичної премії "Греммі" — відео

Греммі
Джерело:  Grammy

У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії "Греммі". Публікуємо список переможців.

Переможці премії Греммі-2024

У номінації "Найкраще сольне поп-виконання" свою першу нагороду отримала Майлі Сайрус за пісню Flowers.

Премію "Альбом року" отримала Тейлор Свіфт з альбомом Midnights.

"Пісня року" — What Was I Made For співачки Біллі Айліш, що стала саундтреком до фільму "Барбі".

"Найкращий вокальний поп-альбом" — Тейлор Свіфт за Midnights.

"Найкраще поп-виконання дуету/гурту" — SZA за спільну з Фібі Бріджерс пісню Ghost in the Machine.

"Найкращий танцювальний/електронний запис" — Rumble від Skrillex, Fred Again та Flowdan.

"Найкращий електронний/танцювальний альбом" — Fred again з Actual Life 3.

"Найкращий танцювальний поп-запис" — Padam Padam Кайлі Міноуг.

"Найкраще музичне відео" — Iʼm Only Sleeping гурту The Beatles.

"Найкращий альбом-компіляція до фільму" — «Барбі».

"Найкраща R&B пісня" — Snooze, Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).

"Найкращий альбом-саундтрек до фільму" — «Оппенгеймер».

"Найкращий R&B альбом" — Victoria Monét з Jaguar II.

"Найкраще реп-виконання" — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane з Scientists & Engineers.

"Найкраща реп-пісня" — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane з Scientists & Engineers.

"Найкращий реп-альбом" — Killer Mike — Michael.

"Найкращий рок-альбом" отримав гурт Paramore з альбомом This Is Why.

"Найкращий альтернативний виступ" — Paramore з This Is Why.

"Найкращий альтернативний альбом" — Boygenius — The Record.

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Категорія
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