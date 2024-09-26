Ученые из США предлагают способ использования скорлупы от арахиса при переработке отходов для создания съедобных ингредиентов в производстве растительного и культивированного мяса.

Как можно использовать скорлупу арахиса для производства мяса

Как отмечают журналисты издания Green Queen, по подсчетам американских ученых, около 22% из 46 млн тонн произведенного ежегодно арахиса составляет скорлупа.

В частности, по результатам исследования ученые установили, что арахисовая скорлупа содержит ряд полезных питательных веществ.

Более 60% основной массы арахисовой скорлупы составляют пищевые волокна. В ней также содержится не менее 7% белка, растительные фитонутриенты, среди которых полифенолы и флавоноиды, в частности лютеолин, флавоноид с противовоспалительными свойствами, используемый как биологически активное вещество в лекарствах и добавках.

Арахис

Ученые убеждают в полезных свойствах экстрактов шелухи арахиса в лечении рака, гипертонии, боли, а также их антидиабетических свойствах и способности снижать активность патогенов в продуктах питания.

Прогресс в доказательствах этих соединений привел к широкому производству экстрактов из шелухи арахиса, которые часто используются в фармацевтике в большинстве регионов мира, — подчеркивают исследователи. Поделиться

Однако они отмечают, что в настоящее время технология переработки муки из арахисовой скорлупы для пищевой промышленности еще не получила распространения.

В каких продуктах можно успешно использовать муку из арахисовой шелухи

Исследователи отмечают, что использование скорлупы арахиса в качестве пищевого ингредиента позволит снизить затраты на производство и решить проблему продовольственной безопасности в уязвимых регионах, во многих из которых выращивают арахисовую культуру.

При этом, по сравнению с скорлупой таких орехов, как фундук, миндаль и грецкий орех, уже используемые из-за высокого содержания белка и клетчатки, арахис выращивается в значительно больших объемах. Его скорлупа при этом содержит гораздо больше белка, клетчатки и питательных веществ, чем другие ореховые шелухи.

Подобно тому, как мука из миндаля и лесных орехов используется для выпечки и снеков, муку из шелухи арахиса также можно использовать для приготовления хлеба, печенья и крекеров.

Эта мука будет содержать большое количество клетчатки, что позволит улучшить консистенцию выпекания благодаря сильной связующей способности и более высокому водопоглощению.

Обычные блюда, такие как рагу и подливы, также могут извлечь пользу из муки из арахисовой скорлупы.

Кроме того, эти раковины также содержат значительную концентрацию аминокислот с разветвленной цепью, которые связаны со вкусом умами, особенно в мясе, приготовленном на гриле и выдержанном. Кроме того, эти скорлупы можно переделывать подобно гороховому протеину.

Восстановление потерянного белка из альтернативного источника бобовых, таких как PH, может стать дополнительным источником для удовлетворения этого спроса, одновременно повышая эффективность существующих систем производства, — объясняют ученые. Поделиться

Они убеждают, что благодаря сохраненному высокому содержанию клетчатки и углеводов, конечные объемы продаж могут быть на 20% выше по сравнению с гороховым белком.

Эти белковые концентраты из арахисовой скорлупы могут иметь различные способы применения: от протеиновых добавок со слабым вкусом арахиса для напитков и порошков до основания для изготовления растительных продуктов, похожих на мясные и молочные изделия.

Интересно, что их можно использовать в качестве альтернативы другим растительным белкам в средах без сыворотки, биочернил или в качестве структурных компонентов для выращенного в лабораториях мяса, что является важным аспектом в современной индустрии, которая пытается снизить затраты благодаря инновациям в создании культуральных сред.