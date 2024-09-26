Ученые из США предлагают способ использования скорлупы от арахиса при переработке отходов для создания съедобных ингредиентов в производстве растительного и культивированного мяса.
Главные тезисы
- Скорлупа от арахиса содержит полезные питательные вещества, которые могут использоваться для создания съедобных ингредиентов в производстве мяса.
- Использование скорлупы арахиса позволит снизить затраты на производство и решить проблемы продовольственной безопасности в уязвимых регионах.
- Мука из арахисовой скорлупы подходит для выпечки, снеков, мясных блюд и других продуктов, а белковые концентраты могут стать альтернативой мясу и другим растительным белкам в пищевой промышленности.
- Экстракты из шелухи арахиса обладают полезными свойствами в лечении различных заболеваний, таких как рак и гипертония.
- Использование скорлупы арахиса для производства мяса имеет потенциал развития и сокращения затрат, стимулируя инновации в пищевой промышленности.
Как можно использовать скорлупу арахиса для производства мяса
Как отмечают журналисты издания Green Queen, по подсчетам американских ученых, около 22% из 46 млн тонн произведенного ежегодно арахиса составляет скорлупа.
В частности, по результатам исследования ученые установили, что арахисовая скорлупа содержит ряд полезных питательных веществ.
Более 60% основной массы арахисовой скорлупы составляют пищевые волокна. В ней также содержится не менее 7% белка, растительные фитонутриенты, среди которых полифенолы и флавоноиды, в частности лютеолин, флавоноид с противовоспалительными свойствами, используемый как биологически активное вещество в лекарствах и добавках.
Ученые убеждают в полезных свойствах экстрактов шелухи арахиса в лечении рака, гипертонии, боли, а также их антидиабетических свойствах и способности снижать активность патогенов в продуктах питания.
Однако они отмечают, что в настоящее время технология переработки муки из арахисовой скорлупы для пищевой промышленности еще не получила распространения.
В каких продуктах можно успешно использовать муку из арахисовой шелухи
Исследователи отмечают, что использование скорлупы арахиса в качестве пищевого ингредиента позволит снизить затраты на производство и решить проблему продовольственной безопасности в уязвимых регионах, во многих из которых выращивают арахисовую культуру.
При этом, по сравнению с скорлупой таких орехов, как фундук, миндаль и грецкий орех, уже используемые из-за высокого содержания белка и клетчатки, арахис выращивается в значительно больших объемах. Его скорлупа при этом содержит гораздо больше белка, клетчатки и питательных веществ, чем другие ореховые шелухи.
Подобно тому, как мука из миндаля и лесных орехов используется для выпечки и снеков, муку из шелухи арахиса также можно использовать для приготовления хлеба, печенья и крекеров.
Эта мука будет содержать большое количество клетчатки, что позволит улучшить консистенцию выпекания благодаря сильной связующей способности и более высокому водопоглощению.
Обычные блюда, такие как рагу и подливы, также могут извлечь пользу из муки из арахисовой скорлупы.
Кроме того, эти раковины также содержат значительную концентрацию аминокислот с разветвленной цепью, которые связаны со вкусом умами, особенно в мясе, приготовленном на гриле и выдержанном. Кроме того, эти скорлупы можно переделывать подобно гороховому протеину.
Они убеждают, что благодаря сохраненному высокому содержанию клетчатки и углеводов, конечные объемы продаж могут быть на 20% выше по сравнению с гороховым белком.
Эти белковые концентраты из арахисовой скорлупы могут иметь различные способы применения: от протеиновых добавок со слабым вкусом арахиса для напитков и порошков до основания для изготовления растительных продуктов, похожих на мясные и молочные изделия.
Интересно, что их можно использовать в качестве альтернативы другим растительным белкам в средах без сыворотки, биочернил или в качестве структурных компонентов для выращенного в лабораториях мяса, что является важным аспектом в современной индустрии, которая пытается снизить затраты благодаря инновациям в создании культуральных сред.
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