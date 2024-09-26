Науковці зі США пропонують спосіб використання шкаралупи від арахісу під час переробки відходів для створення їстівних інгредієнтів у виробництві рослинного та культивованого м'яса.

Як можна використати шкаралупу арахісу для виробництва м'яса

Як зазначають журналісти видання Green Queen, за підрахунками американських науковців, близько 22% з 46 млн тонн виробленого щорічно арахісу, складає шкаралупа.

Зокрема, за результатами дослідження науковці встановили, що арахісова шкаралупа містить низку корисних поживних речовин.

Понад 60% від основної маси арахісової шкаралупи складають харчові волокна. У ній також міститься не менше 7% білку, рослинні фітонутрієнти, серед яких поліфеноли та флавоноїди, зокрема, лютеолін, флавоноїд з протизапальними властивостями, що використовується як біологічно активна речовина у ліках і добавках.

Арахіс

Науковці переконують у корисних властивостях екстрактів з лушпиння арахісу в лікуванні раку, гіпертонії, болю, а також їх антидіабетичних властивостях та здатності знижувати активність патогенів у продуктах харчування.

Прогрес у доказах щодо цих сполук призвів до широкого виробництва екстрактів з лушпиння арахісу, які часто використовуються у фармацевтиці в більшості регіонів світу, — підкреслюють дослідники. Поширити

Однак вони зазначають, що наразі технологія переробки борошна з арахісової шкаралупи для харчової промисловості ще на набула поширення.

У яких продуктах можна успішно використовувати борошно з арахісового лушпиння

Дослідники зазначають, що використання шкаралупи арахісу у якості харчового інгредієнту дозволить знизити витрати на виробництво і вирішити проблему продовольчої безпеки в уразливих регіонах, у багатьох з яких вирощують арахісову культуру.

При цьому, у порівнянні зі шкаралупою таких горіхів, як фундук, мигдаль та волоський горіх, які вже використовуються через високий вміст білка і клітковини, арахіс вирощується у значно більших обсягах. Його шкаралупа при цьому містить значно більше білка, клітковини та поживних речовин, ніж інші горіхові лушпиння.

Подібно до того, як борошно з мигдалю та лісових горіхів використовується для випічки та снеків, борошно з лушпиння арахісу також можна використовувати для приготування хліба, печива і крекерів.

Це борошно міститиме велику кількість клітковини, що дозволить покращити консистенцію випікання завдяки сильній зв’язувальній здатності та вищому водопоглинанню.

Звичайні страви, такі як рагу та підливи, також можуть отримати користь від борошна з арахісової шкаралупи.

Крім того, ці мушлі також містять значну концентрацію амінокислот з розгалуженим ланцюгом, які пов'язані з смаком умамі, особливо в м'ясі, приготованому на грилі та витриманому. Крім того, ці шкаралупи можна переробляти подібно до горохового протеїну.

Відновлення втраченого білка з альтернативного джерела бобових, як-от PH, може стати додатковим джерелом для задоволення цього попиту, одночасно підвищуючи ефективність існуючих систем виробництва, — пояснюють науковці. Поширити

Вони переконують, що завдяки збереженому високому вмісту клітковини та вуглеводів, кінцеві обсяги продажів можуть бути на 20% вищими у порівнянні з гороховим білком.

Ці білкові концентрати з арахісової шкаралупи можуть мати різноманітні способи застосування: від протеїнових добавок зі слабким смаком арахісу для напоїв і порошків до основи для виготовлення рослинних продуктів, схожих на м'ясні та молочні вироби.

Цікаво, що їх можна використовувати як альтернативу іншим рослинним білкам у середовищах без сироватки, біочорнилі або як структурні компоненти для вирощеного в лабораторіях м’яса, що є важливим аспектом у сучасній індустрії, яка намагається знизити витрати завдяки інноваціям у створенні культуральних середовищ.