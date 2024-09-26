Науковці зі США пропонують спосіб використання шкаралупи від арахісу під час переробки відходів для створення їстівних інгредієнтів у виробництві рослинного та культивованого м'яса.
Головні тези:
- Арахісова шкаралупа містить корисні поживні речовини, які можуть бути використані для виробництва рослинного та культивованого м'яса.
- Використання шкаралупи арахісу дозволить знизити витрати на виробництво та вирішити проблеми продовольчої безпеки у вразливих регіонах.
- Екстракти з лушпиння арахісу мають корисні властивості у лікуванні різних захворювань, включаючи рак та гіпертонію.
- Борошно з арахісової шкаралупи можна використовувати для випічки, готування снеків, м'ясних страв та інших продуктів.
- Білкові концентрати з арахісової шкаралупи можуть стати альтернативою вирощеному в лабораторіях м'ясу та іншим рослинним білкам у харчовій промисловості.
Як можна використати шкаралупу арахісу для виробництва м'яса
Як зазначають журналісти видання Green Queen, за підрахунками американських науковців, близько 22% з 46 млн тонн виробленого щорічно арахісу, складає шкаралупа.
Зокрема, за результатами дослідження науковці встановили, що арахісова шкаралупа містить низку корисних поживних речовин.
Понад 60% від основної маси арахісової шкаралупи складають харчові волокна. У ній також міститься не менше 7% білку, рослинні фітонутрієнти, серед яких поліфеноли та флавоноїди, зокрема, лютеолін, флавоноїд з протизапальними властивостями, що використовується як біологічно активна речовина у ліках і добавках.
Науковці переконують у корисних властивостях екстрактів з лушпиння арахісу в лікуванні раку, гіпертонії, болю, а також їх антидіабетичних властивостях та здатності знижувати активність патогенів у продуктах харчування.
Однак вони зазначають, що наразі технологія переробки борошна з арахісової шкаралупи для харчової промисловості ще на набула поширення.
У яких продуктах можна успішно використовувати борошно з арахісового лушпиння
Дослідники зазначають, що використання шкаралупи арахісу у якості харчового інгредієнту дозволить знизити витрати на виробництво і вирішити проблему продовольчої безпеки в уразливих регіонах, у багатьох з яких вирощують арахісову культуру.
При цьому, у порівнянні зі шкаралупою таких горіхів, як фундук, мигдаль та волоський горіх, які вже використовуються через високий вміст білка і клітковини, арахіс вирощується у значно більших обсягах. Його шкаралупа при цьому містить значно більше білка, клітковини та поживних речовин, ніж інші горіхові лушпиння.
Подібно до того, як борошно з мигдалю та лісових горіхів використовується для випічки та снеків, борошно з лушпиння арахісу також можна використовувати для приготування хліба, печива і крекерів.
Це борошно міститиме велику кількість клітковини, що дозволить покращити консистенцію випікання завдяки сильній зв’язувальній здатності та вищому водопоглинанню.
Звичайні страви, такі як рагу та підливи, також можуть отримати користь від борошна з арахісової шкаралупи.
Крім того, ці мушлі також містять значну концентрацію амінокислот з розгалуженим ланцюгом, які пов'язані з смаком умамі, особливо в м'ясі, приготованому на грилі та витриманому. Крім того, ці шкаралупи можна переробляти подібно до горохового протеїну.
Вони переконують, що завдяки збереженому високому вмісту клітковини та вуглеводів, кінцеві обсяги продажів можуть бути на 20% вищими у порівнянні з гороховим білком.
Ці білкові концентрати з арахісової шкаралупи можуть мати різноманітні способи застосування: від протеїнових добавок зі слабким смаком арахісу для напоїв і порошків до основи для виготовлення рослинних продуктів, схожих на м'ясні та молочні вироби.
Цікаво, що їх можна використовувати як альтернативу іншим рослинним білкам у середовищах без сироватки, біочорнилі або як структурні компоненти для вирощеного в лабораторіях м’яса, що є важливим аспектом у сучасній індустрії, яка намагається знизити витрати завдяки інноваціям у створенні культуральних середовищ.
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