В США провели первую в мире трансплантацию целого глаза

В США врачи впервые пересадили пациенту целый глаз. Несмотря на то, что зрение у мужчины не восстановилось, этот случай является прорывом для медицины.
Что известно об операции по трансплантации глаза
Трансплантацию провели 46-летнему военному ветерану Аарону Джеймсу. С ним случился несчастный случай – мужчину ударило током на производстве. В результате его левая часть лица, нос, рот и левый глаз были сильно повреждены.
Аарону провели частичную пересадку лица и трансплантировали глаз. Она продолжалась 21 час. За шесть месяцев врачи заметили положительную динамику в органе зрения – хорошо функционировали кровеносные сосуды и сетчатка.
По его словам, целью медиков было не восстановление зрения, а сохранение жизнеспособности глазного яблока.
Чтобы ускорить восстановление связи между зрительным нервом глаза и мозгом реципиента, хирурги собрали стволовые клетки из костного мозга донора и ввели его в нерв. Однако связь между ними не установилась.
Как отмечает Родригес, другие исследовательские группы разрабатывают способ соединения нервных сетей мозга с незрячими глазами путем введения электродов.
В то же время, Аарон Джеймс не рассчитывал на то, что сможет видеть трансплантированным глазом.
Однако Эдуардо Родригес уверяет, что у Джеймса все еще есть шанс восстановить зрение на пересаженном глазу.
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