В США провели первую в мире трансплантацию целого глаза

В США врачи впервые пересадили пациенту целый глаз. Несмотря на то, что зрение у мужчины не восстановилось, этот случай является прорывом для медицины.

Что известно об операции по трансплантации глаза

Трансплантацию провели 46-летнему военному ветерану Аарону Джеймсу. С ним случился несчастный случай – мужчину ударило током на производстве. В результате его левая часть лица, нос, рот и левый глаз были сильно повреждены.

Аарону провели частичную пересадку лица и трансплантировали глаз. Она продолжалась 21 час. За шесть месяцев врачи заметили положительную динамику в органе зрения – хорошо функционировали кровеносные сосуды и сетчатка.

Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед, о котором столетиями думали, но никогда не делали, – заметил Эдуардо Родригес, возглавлявший команду врачей. Поделиться

По его словам, целью медиков было не восстановление зрения, а сохранение жизнеспособности глазного яблока.

Чтобы ускорить восстановление связи между зрительным нервом глаза и мозгом реципиента, хирурги собрали стволовые клетки из костного мозга донора и ввели его в нерв. Однако связь между ними не установилась.

Как отмечает Родригес, другие исследовательские группы разрабатывают способ соединения нервных сетей мозга с незрячими глазами путем введения электродов.

В то же время, Аарон Джеймс не рассчитывал на то, что сможет видеть трансплантированным глазом.

Врачи никогда не ожидали, что это вообще сработает, и они сказали мне об этом с самого начала. Я ответил им: "Даже если я не смогу видеть по крайней мере вы все сможете научиться чему-нибудь, чтобы помочь следующему человеку". Надеюсь, это откроет новый путь, – рассказал пациент. Поделиться

Однако Эдуардо Родригес уверяет, что у Джеймса все еще есть шанс восстановить зрение на пересаженном глазу.