У США провели першу у світі трансплантацію цілого ока

У США лікарі вперше пересадили пацієнту ціле око. Попри те, що зір у чоловіка не відновився, цей випадок є проривом для медицини.

Що відомо про операцію з трансплантації ока

Трансплантацію провели 46-річному військовому ветерану Аарону Джеймсу. З ним трапився нещасний випадок – чоловіка вдарило струмом на виробництві. Внаслідок цього його ліва частина обличчя, ніс, рот та ліве око були сильно пошкоджені.

Аарону провели часткову пересадку обличчя та трансплантували око. Вона тривала 21 годину. За шість місяців лікарі помітити позитивну динаміку в органі зору – добре функціонували кровоносні судини та сітківка.

Сам факт того, що ми пересадили око, є величезним кроком вперед, про який століттями думали, але ніколи не робили, – зауважив Едуардо Родрігес, який очолював команду лікарів. Поширити

За його словами, ціллю медиків було не відновлення зору, а збереження життєздатності очного яблука.

Щоб прискорити відновлення зв'язку між зоровим нервом ока та мозком реципієнта, хірурги зібрали стовбурові клітини з кісткового мозку донора і ввели їх у нерв. Однак наразі зв’язок між ними не встановився.

Як зазначає Родрігес, інші дослідницькі групи розробляють спосіб з'єднання нервових мереж мозку з незрячими очима шляхом введення електродів.

Водночас Аарон Джеймс не розраховував на те, що зможе бачити трансплантованим оком.

Лікарі ніколи не очікували, що це взагалі спрацює, і вони сказали мені про це з самого початку. Я відповів їм: "Навіть якщо я не зможу бачити принаймні ви всі зможете навчитися чомусь, щоб допомогти наступній людині". Сподіваюся, це відкриє новий шлях, – розповів пацієнт. Поширити

Однак Едуардо Родрігес запевняє, що Джеймс все ще має шанс відновити зір на пересадженому оці.