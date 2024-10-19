В США разразился скандал, после того как оказалось, что одна из волейболисток команды Сан-Хосе Блэр Флеминг может быть трансгендером.

Что известно о скандале вокруг волейболистки Блэр Флеминг

Отмечается , что руководство университета Невады отказывается от проведения матчей их команды против команды университета Сан-Хосе из-за того, что волейболистка Блэр Флеминг может быть трансгендером.

Известно, что Флемминг играет за университетскую команду Сан-Хосе с 2022 года. Все это время соперниц удивляли ее мощные подачи, достигающие скорости 60 миль в час.

SJSU’s male player, Blaire Fleming blasts another strike to the face of a female opponent in tonight’s match up with @AztecVB pic.twitter.com/hbw9iC6SxH — ICONS (@icons_women) October 11, 2024

Подчеркивается, что это стандартный показатель для мужчин волейболистов.

При этом одна из одногруппниц Блэр заявляет, что та не скрывает, что является биологическим мужчиной.

Мы требуем, чтобы наше право на безопасность и честную конкуренцию поддержали многие другие университеты. Мы отказываемся участвовать в любом матче, который усугубляет несправедливость по отношению к спортсменкам, — говорится по этому поводу в заявлении администрации университета Невады. Поделиться

Одна из коллег Блэр также присоединилась к протесту и коллективному иску против NCAA из-за допуска трансгендеров к женским соревнованиям, в частности их допуска к женским раздевалкам.

Что известно об участии трансгендеров в других соревнованиях

В прошлом году в популярном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходил в Сальвадоре, впервые приняли участие трансгендеры.

Это конкурсантки из Португалии Марина Мачете и Рикки Колле из Нидерландов.

Португальской участнице на тот момент было 28 лет, за последние годы она работала стюардессой; конкурсантке из Нидерландов — 22, она стремится поддержать дискриминирующих людей.

Марина Мачете стала первым трансгендером в Португалии, получившей корону на конкурсе красоты. В своем инстаграмме Марина отмечала, что она прошла много препятствий в своей жизни, но наконец ее мечта сбылась.