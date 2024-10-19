В США разразился скандал, после того как оказалось, что одна из волейболисток команды Сан-Хосе Блэр Флеминг может быть трансгендером.
Главные тезисы
- Скандал в США вокруг волейболистки-трансгендера поднял вопросы гендерного равенства и честной конкуренции в спорте.
- Участие трансгендеров в спорте вызывает споры между защитниками прав спортсменок и сторонниками инклюзии.
- Трансгендеры принимают участие не только в волейболе, но и в других соревнованиях, поднимая актуальные вопросы гендерной дискриминации.
- Необходимо найти баланс между защитой прав спортсменок и обеспечением равных возможностей для всех участников спортивных соревнований.
- Участие трансгендеров в спорте и конкурсах красоты ставит перед обществом важные вопросы гендерного равенства и инклюзии.
Что известно о скандале вокруг волейболистки Блэр Флеминг
Отмечается , что руководство университета Невады отказывается от проведения матчей их команды против команды университета Сан-Хосе из-за того, что волейболистка Блэр Флеминг может быть трансгендером.
Известно, что Флемминг играет за университетскую команду Сан-Хосе с 2022 года. Все это время соперниц удивляли ее мощные подачи, достигающие скорости 60 миль в час.
SJSU’s male player, Blaire Fleming blasts another strike to the face of a female opponent in tonight’s match up with @AztecVB pic.twitter.com/hbw9iC6SxH— ICONS (@icons_women) October 11, 2024
Подчеркивается, что это стандартный показатель для мужчин волейболистов.
При этом одна из одногруппниц Блэр заявляет, что та не скрывает, что является биологическим мужчиной.
Одна из коллег Блэр также присоединилась к протесту и коллективному иску против NCAA из-за допуска трансгендеров к женским соревнованиям, в частности их допуска к женским раздевалкам.
Что известно об участии трансгендеров в других соревнованиях
В прошлом году в популярном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходил в Сальвадоре, впервые приняли участие трансгендеры.
Это конкурсантки из Португалии Марина Мачете и Рикки Колле из Нидерландов.
Португальской участнице на тот момент было 28 лет, за последние годы она работала стюардессой; конкурсантке из Нидерландов — 22, она стремится поддержать дискриминирующих людей.
Марина Мачете стала первым трансгендером в Португалии, получившей корону на конкурсе красоты. В своем инстаграмме Марина отмечала, что она прошла много препятствий в своей жизни, но наконец ее мечта сбылась.
Рикки Колле из Нидерландов называется главной целью своей жизни противодействие гендерной дискриминации. Она хочет поддержать всех страдающих от этого женщин.
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