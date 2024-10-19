В США разразился громкий скандал вокруг волейболистки-трансгендера
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Спорт
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В США разразился громкий скандал вокруг волейболистки-трансгендера

Блэр Флеминг
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Источник:  online.ua

В США разразился скандал, после того как оказалось, что одна из волейболисток команды Сан-Хосе Блэр Флеминг может быть трансгендером.

Главные тезисы

  • Скандал в США вокруг волейболистки-трансгендера поднял вопросы гендерного равенства и честной конкуренции в спорте.
  • Участие трансгендеров в спорте вызывает споры между защитниками прав спортсменок и сторонниками инклюзии.
  • Трансгендеры принимают участие не только в волейболе, но и в других соревнованиях, поднимая актуальные вопросы гендерной дискриминации.
  • Необходимо найти баланс между защитой прав спортсменок и обеспечением равных возможностей для всех участников спортивных соревнований.
  • Участие трансгендеров в спорте и конкурсах красоты ставит перед обществом важные вопросы гендерного равенства и инклюзии.

Что известно о скандале вокруг волейболистки Блэр Флеминг

Отмечается , что руководство университета Невады отказывается от проведения матчей их команды против команды университета Сан-Хосе из-за того, что волейболистка Блэр Флеминг может быть трансгендером.

Известно, что Флемминг играет за университетскую команду Сан-Хосе с 2022 года. Все это время соперниц удивляли ее мощные подачи, достигающие скорости 60 миль в час.

Подчеркивается, что это стандартный показатель для мужчин волейболистов.

При этом одна из одногруппниц Блэр заявляет, что та не скрывает, что является биологическим мужчиной.

Мы требуем, чтобы наше право на безопасность и честную конкуренцию поддержали многие другие университеты. Мы отказываемся участвовать в любом матче, который усугубляет несправедливость по отношению к спортсменкам, — говорится по этому поводу в заявлении администрации университета Невады.

Одна из коллег Блэр также присоединилась к протесту и коллективному иску против NCAA из-за допуска трансгендеров к женским соревнованиям, в частности их допуска к женским раздевалкам.

Что известно об участии трансгендеров в других соревнованиях

В прошлом году в популярном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходил в Сальвадоре, впервые приняли участие трансгендеры.

Это конкурсантки из Португалии Марина Мачете и Рикки Колле из Нидерландов.

Португальской участнице на тот момент было 28 лет, за последние годы она работала стюардессой; конкурсантке из Нидерландов — 22, она стремится поддержать дискриминирующих людей.

Марина Мачете стала первым трансгендером в Португалии, получившей корону на конкурсе красоты. В своем инстаграмме Марина отмечала, что она прошла много препятствий в своей жизни, но наконец ее мечта сбылась.

Рикки Колле из Нидерландов называется главной целью своей жизни противодействие гендерной дискриминации. Она хочет поддержать всех страдающих от этого женщин.

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