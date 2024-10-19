У США спалахнув скандал, після того як виявилось, що одна з волейболісток команди Сан-Хосе Блер Флемінг може бути трансгендером.
Головні тези:
- У США спалахнув скандал через можливість трансгендерності волейболістки Блер Флемінг.
- Колективний протест університету Невади та адміністрації проти участі трансгендерів у жіночих спортивних змаганнях.
- Участь трансгендерів у різних конкурсах, включаючи конкурс краси, привертає увагу до питань гендерної рівності та дискримінації.
- Кожен випадок участі трансгендерів у спортивних подіях стає приводом для обговорень та визначення нових правил у спорті.
- Дискусії про трансгендерну участь у спорті викликають суперечки між захисниками прав спортсменок та прихильниками інклюзії та рівних можливостей.
Що відомо про скандал навколо волейболістки Блер Флемінг
Зазначається, що керівництво університету Невади відмовляється від проведення матчів їхньої команди проти команди університету Сан-Хосе через те, що волейболістка Блер Флемінг може бути трансгендером.
Відомо, що Флемінг грає за університетську команду Сан-Хосе з 2022 року. Увесь цей час суперниць дивували її потужні подачі, які сягали швидкості 60 миль на годину.
SJSU’s male player, Blaire Fleming blasts another strike to the face of a female opponent in tonight’s match up with @AztecVB pic.twitter.com/hbw9iC6SxH— ICONS (@icons_women) October 11, 2024
Підкреслюється, що це стандартний показник для чоловіків волейболістів.
При цьому одна з одногрупниць Блер заявляє, що та не приховує, що є біологічним чоловіком.
Одна з колег Блер також доєдналася до протесту і колективного позову проти NCAA через допуск трансгендерів до жіночих змагань, зокрема їх допуску до жіночих роздягалень.
Що відомо про участь трансгендерів в інших змаганнях
Минулого року у популярному конкурсі краси "Міс Всесвіт", який проходив у Сальвадорі, вперше взяли участь трансгендери.
Це конкурсантки з Португалії Марина Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів.
Португальській учасниці на той момент було 28 років, упродовж останніх років вона працювала стюардесою; конкурсантці з Нідерландів — 22, вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.
Марина Мачете стала першим трансгендером у Португалії, яка отримала корону на конкурсі краси. У своєму інстаграмі, Марина зазначала, що вона пройшла багато перешкод у своєму житті, але нарешті її мрія збулась.
Ріккі Колле з Нідерландів називаєю головною метою свого життя протидію гендерній дискримінації. Вона хоче підтримати усіх жінок, хто страждає від цього.
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