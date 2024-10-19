У США спалахнув скандал, після того як виявилось, що одна з волейболісток команди Сан-Хосе Блер Флемінг може бути трансгендером.

Що відомо про скандал навколо волейболістки Блер Флемінг

Зазначається, що керівництво університету Невади відмовляється від проведення матчів їхньої команди проти команди університету Сан-Хосе через те, що волейболістка Блер Флемінг може бути трансгендером.

Відомо, що Флемінг грає за університетську команду Сан-Хосе з 2022 року. Увесь цей час суперниць дивували її потужні подачі, які сягали швидкості 60 миль на годину.

SJSU’s male player, Blaire Fleming blasts another strike to the face of a female opponent in tonight’s match up with @AztecVB pic.twitter.com/hbw9iC6SxH — ICONS (@icons_women) October 11, 2024

Підкреслюється, що це стандартний показник для чоловіків волейболістів.

При цьому одна з одногрупниць Блер заявляє, що та не приховує, що є біологічним чоловіком.

Ми вимагаємо, щоб наше право на безпеку та чесну конкуренцію підтримали багато інших університетів. Ми відмовляємося брати участь в будь-якому матчі, який посилює несправедливість стосовно спортсменок, — йдеться з цього приводу у заяві адміністрації університету Невади. Поширити

Одна з колег Блер також доєдналася до протесту і колективного позову проти NCAA через допуск трансгендерів до жіночих змагань, зокрема їх допуску до жіночих роздягалень.

Що відомо про участь трансгендерів в інших змаганнях

Минулого року у популярному конкурсі краси "Міс Всесвіт", який проходив у Сальвадорі, вперше взяли участь трансгендери.

Це конкурсантки з Португалії Марина Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів.

Португальській учасниці на той момент було 28 років, упродовж останніх років вона працювала стюардесою; конкурсантці з Нідерландів — 22, вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.

Марина Мачете стала першим трансгендером у Португалії, яка отримала корону на конкурсі краси. У своєму інстаграмі, Марина зазначала, що вона пройшла багато перешкод у своєму житті, але нарешті її мрія збулась.