В США собака спасла пострадавшего в ДТП хозяина — фото
Категория
Мир
Дата публикации

В США собака спасла пострадавшего в ДТП хозяина — фото

дтп
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Источник:  The Guardian

В штате Орегон, пес спас хозяина, пострадавшего в результате автомобильной аварии. Он проделал почти 6,5 километра пути, чтобы позвать на помощь.

Главные тезисы

 

  • Поисково-спасательные работы пришлось проводить в крутом овраге, где оказался пострадавший мужчина и его питомцы.
  • Благодаря собаке и оперативным действиям чрезвычайников пострадавшего удалось вытащить из аварийной ситуации и доставить в медицинское учреждение.
  • Семья Брендона благодарна псу за героический поступок и оперативную помощь в спасении любимого хозяина.

Как пес спас пострадавшего в ДТП хозяина

В начале июня Брендон Гаррет вместе с четырьмя собаками покинул лагерь, который в горном массиве Валлова разбила его семья. Мужчина не справился с управлением на резком повороте и слетел с насыпи.

Один из его любимцев пробежал в лагерь почти 6,5 километра. Появление собаки заставило семью беспокоиться за Брэндона, поэтому они приступили к поискам и на следующее утро нашли в ручье машину мужчины.

В каком состоянии нашли хозяина

Родные Брэндона не смогли самостоятельно добраться до автомобиля из-за того, что он упал в крутой поросший кустами овраг. По их вызову прибыли чрезвычайники, которые использовали бензопилы, чтобы расчистить путь для поисково-спасательных работ.

Живого, но травмированного мужчину нашли в почти 90 метрах от машины вместе с тремя другими собаками.

Когда команда смогла добраться до него, они скачали и закрепили мужчину к спасательным ношам. Его подключили к канатной системе и подняли с оврага, — отметили в офисе шерифа округа.

Брендону оказали первую помощь на месте и вертолетом доставили в медицинское учреждение.

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