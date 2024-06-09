В США собака спасла пострадавшего в ДТП хозяина — фото

В штате Орегон, пес спас хозяина, пострадавшего в результате автомобильной аварии. Он проделал почти 6,5 километра пути, чтобы позвать на помощь.
Главные тезисы
- Поисково-спасательные работы пришлось проводить в крутом овраге, где оказался пострадавший мужчина и его питомцы.
- Благодаря собаке и оперативным действиям чрезвычайников пострадавшего удалось вытащить из аварийной ситуации и доставить в медицинское учреждение.
- Семья Брендона благодарна псу за героический поступок и оперативную помощь в спасении любимого хозяина.
Как пес спас пострадавшего в ДТП хозяина
В начале июня Брендон Гаррет вместе с четырьмя собаками покинул лагерь, который в горном массиве Валлова разбила его семья. Мужчина не справился с управлением на резком повороте и слетел с насыпи.
Один из его любимцев пробежал в лагерь почти 6,5 километра. Появление собаки заставило семью беспокоиться за Брэндона, поэтому они приступили к поискам и на следующее утро нашли в ручье машину мужчины.
В каком состоянии нашли хозяина
Родные Брэндона не смогли самостоятельно добраться до автомобиля из-за того, что он упал в крутой поросший кустами овраг. По их вызову прибыли чрезвычайники, которые использовали бензопилы, чтобы расчистить путь для поисково-спасательных работ.
Живого, но травмированного мужчину нашли в почти 90 метрах от машины вместе с тремя другими собаками.
Брендону оказали первую помощь на месте и вертолетом доставили в медицинское учреждение.
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