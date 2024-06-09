У США собака врятувала постраждалого в ДТП господаря — фото

У штаті Орегон, пес врятував господаря, який постраждав внаслідок автомобільної аварії. Він подолав майже 6,5 кілометра шляху, аби покликати на допомогу.
Головні тези:
- Пес врятував господаря, який постраждав внаслідок автомобільної аварії в штаті Орегон.
- Собака подолав майже 6,5 км, щоб покликати на допомогу рятувальників.
- Рятувальна команда використала бензопилу, щоб дістати травмованого чоловіка з аварійного місця.
- Господаря підключили до канатної системи і підняли з яру для подальшої медичної допомоги.
Як пес врятував постраждалого в ДТП господаря
На початку червня Брендон Гаррет разом із чотирма своїми собаками покинув табір, який у гірськомі масиві Валлова розбила його родина. Чоловік не впорався із керуванням на різкому повороті та злетів із насипу.
Один із його улюбленців пробіг назад до табору майже 6,5 кілометра. Поява собаки змусила родину непокоїтися за Брендона, тому вони розпочали пошуки і наступного ранку знайшли у струмку машину чоловіка.
В якому стані знайшли господаря
Рідні Брендона не змогли самостійно дістатися до автівки через те, що вона впала у крутий порослий кущами яр. На їхній виклик прибули надзвичайники, які використали бензопили, щоб розчистити шлях для пошуково-рятувальних робіт.
Живого, але травмованого чоловіка знайшли за майже 90 метрів від машини разом із трьома іншими собаками.
Брендону надали першу допомогу на місці та гвинтокрилом доставили до медичного закладу.
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