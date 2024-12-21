Популярного шведского рэпера Ниноса Хури, известного как GABORO, безжалостно застрелили на автостоянке. Он стал уже вторым убитым рэпером в Швеции за этот год.
Главные тезисы
- Застрелен популярный шведский рэпер GABORO на автостоянке, что вызвало шок в соцсетях.
- Убийство GABORO стало вторым случаем убийства рэпера в Швеции за год, поднимая вопросы о безопасности артистов.
- GABORO был известен своими хитами, но также имел судимость за правонарушения и связи с преступным миром.
Что известно о безжалостном убийстве рэпера GABORO в Швеции
В соцсетях было распространено видео с моментом убийства GABORO, который предпочитал не показывать лицо и носил стильные шапки и маски.
Неизвестный хладнокровно стреляет в мужчину, очень похожего на популярного рэпера. Поэтому, к сожалению, так и не удалось скрыться от преследователя.
Полиция Швеции получила сообщение о стрельбе в центре города Норрчепинг в 20 часов 19 декабря.
По прибытии на место инцидента правоохранители обнаружили раненого артиста.
Врачи пытались сохранить жизнь тяжелораненому музыканту, однако полученные огнестрельные раны оказались смертельными.
Убийца скрылся с места преступления. Правоохранители разыскивают неизвестного, что стрелял в рэпера.
Что известно о GABORO и убийствах еще одного рэпера C.Gambino
GABORO был известен благодаря своим песням "CROLLE", "Heartless", "Browski", "SUAVEMENTE II" и другим. У рэпера была судимость за разные правонарушения, в частности, за торговлю наркотиками и связи с преступниками.
Отметим, что шесть месяцев назад на автомобильной стоянке, но уже в шведском Гетеборге, застрелили рэпера C.Gambino. Полиция сообщала, что убийство связано с конфликтом банд.
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