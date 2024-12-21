В Швеции сняли на видео момент убийства популярного рэпера
Категория
Мир
Дата публикации

В Швеции сняли на видео момент убийства популярного рэпера

В Швеции убили популярного рэпера
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Источник:  Daily Mail

Популярного шведского рэпера Ниноса Хури, известного как GABORO, безжалостно застрелили на автостоянке. Он стал уже вторым убитым рэпером в Швеции за этот год.

Главные тезисы

  • Застрелен популярный шведский рэпер GABORO на автостоянке, что вызвало шок в соцсетях.
  • Убийство GABORO стало вторым случаем убийства рэпера в Швеции за год, поднимая вопросы о безопасности артистов.
  • GABORO был известен своими хитами, но также имел судимость за правонарушения и связи с преступным миром.

Что известно о безжалостном убийстве рэпера GABORO в Швеции

В соцсетях было распространено видео с моментом убийства GABORO, который предпочитал не показывать лицо и носил стильные шапки и маски.

Неизвестный хладнокровно стреляет в мужчину, очень похожего на популярного рэпера. Поэтому, к сожалению, так и не удалось скрыться от преследователя.

Полиция Швеции получила сообщение о стрельбе в центре города Норрчепинг в 20 часов 19 декабря.

По прибытии на место инцидента правоохранители обнаружили раненого артиста.

Врачи пытались сохранить жизнь тяжелораненому музыканту, однако полученные огнестрельные раны оказались смертельными.

Убийца скрылся с места преступления. Правоохранители разыскивают неизвестного, что стрелял в рэпера.

Что известно о GABORO и убийствах еще одного рэпера C.Gambino

GABORO был известен благодаря своим песням "CROLLE", "Heartless", "Browski", "SUAVEMENTE II" и другим. У рэпера была судимость за разные правонарушения, в частности, за торговлю наркотиками и связи с преступниками.

Отметим, что шесть месяцев назад на автомобильной стоянке, но уже в шведском Гетеборге, застрелили рэпера C.Gambino. Полиция сообщала, что убийство связано с конфликтом банд.

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