Популярного шведського репера Ніноса Хурі, відомого як GABORO, безжально застрелили на автостоянці. Він став вже другим вбитим репером у Швеції за цей рік.

Що відомо про безжальне вбивство репера GABORO у Швеції

Зазначається, що у соцмережах було поширене відео із моментом вбивства GABORO, який волів не показувати обличчя і носив стильні шапки та маски.

Невідомий холоднокровно стріляє у чоловіка, дуже схожого на популярного репера. Тому, на жаль, так і не вдалось втекти від переслідувача.

Поліція Швеції отримала повідомлення про стрілянину в центрі міста Норрчепінг о 20-й годині 19 грудня.

Після прибуття на місце інциденту правоохоронці виявили пораненного артиста.

Лікарі намагались зберегти життя важкопораненому музиканту, однак отримані вогнепальні рани виявились смертельними.

Вбивця втік з місця злочину. Наразі правоохоронці розшукують невідомого, що стріляв в репера.

Що відомо про GABORO та вбивства ще одного репера C.Gambino

GABORO був відомий завдяки своїм пісням "CROLLE", "Heartless", "Browski", "SUAVEMENTE II" та іншим. У репера була судимість за різні правопорушення, зокрема, за торгівлю наркотиками та зв'язки зі злочинцями.

Зазначимо, що шість місяців тому на автомобільній стоянці, але вже у шведському місті Гетеборг, застрелили репера C.Gambino. Поліція повідомляла, що вбивство пов'язане з конфліктом банд.