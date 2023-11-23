В шведском городе придумали оригинальный способ борьбы с одиночеством

В заснеженном шведском городе Лулео на севере страны власти запустили кампанию Säg hej! (Скажи привет!) для борьбы с одиночеством, призывая людей здороваться друг с другом.
Шведов призывают здороваться для борьбы с одиночеством
Кампания направлена на создание более дружественного города, побуждая людей к небольшим, но важным социальным взаимодействиям. В автобусах крутят об этом рекламу, а в школах проводят мастер-классы.
Недавние исследования показали, что среди людей в возрасте от 16 до 29 лет 45% жителей Лулео испытывали проблемы из-за одиночества. Среди лиц от 85 лет этот показатель был значительно меньше – 39% среди женщин и 26% среди мужчин.
Аса Коски, работающая в муниципалитете Лулео и являющаяся автором идеи кампании, говорит, что когда с вами здороваются незнакомцы, люди чувствуют себя «более замеченными и похожими на вас».
Одиночество является глобальной проблемой
Микаэль Дален, профессор благополучия и счастья Стокгольмской школы экономики, говорит, что одиночество, особенно среди молодежи, является глобальной проблемой, однако, возможно, Швеция с ее темными холодными зимами больше осознает это.
16 ноября ВООЗ объявила одиночество неотложной глобальной угрозой для здоровья человечества. По данным организации, риски для здоровья от одиночества так же вредны, как выкуривание до 15 сигарет в день.
По данным опроса в приложении "Киев Цифровой", в котором приняли участие около 27 тыс. киевлян, каждый пятый житель столицы чувствует одиночество.
Наибольшее утешение киевляне находят в работе, быту и физической активности.
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