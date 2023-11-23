В шведском городе придумали оригинальный способ борьбы с одиночеством

В заснеженном шведском городе Лулео на севере страны власти запустили кампанию Säg hej! (Скажи привет!) для борьбы с одиночеством, призывая людей здороваться друг с другом.

Шведов призывают здороваться для борьбы с одиночеством

Кампания направлена на создание более дружественного города, побуждая людей к небольшим, но важным социальным взаимодействиям. В автобусах крутят об этом рекламу, а в школах проводят мастер-классы.

Недавние исследования показали, что среди людей в возрасте от 16 до 29 лет 45% жителей Лулео испытывали проблемы из-за одиночества. Среди лиц от 85 лет этот показатель был значительно меньше – 39% среди женщин и 26% среди мужчин.

Аса Коски, работающая в муниципалитете Лулео и являющаяся автором идеи кампании, говорит, что когда с вами здороваются незнакомцы, люди чувствуют себя «более замеченными и похожими на вас».

Исследования показывают, что это оказывает влияние на здоровье и часто влияет на желание помогать друг другу. Если вы поздороваетесь со своими соседями, вы скорее всего поможете им. Поделиться

Одиночество является глобальной проблемой

Микаэль Дален, профессор благополучия и счастья Стокгольмской школы экономики, говорит, что одиночество, особенно среди молодежи, является глобальной проблемой, однако, возможно, Швеция с ее темными холодными зимами больше осознает это.

Одиночество и изоляция сейчас огромные проблемы в любое время года почти в любой точке мира. Это связано с временем, в котором мы живем, с нашим стилем жизни, где мы не обязательно встречаемся друг с другом так же, как раньше. Это ухудшается зимой, когда мы меньше на улице, меньше общаемся, - говорит он. Поделиться

16 ноября ВООЗ объявила одиночество неотложной глобальной угрозой для здоровья человечества. По данным организации, риски для здоровья от одиночества так же вредны, как выкуривание до 15 сигарет в день.

По данным опроса в приложении "Киев Цифровой", в котором приняли участие около 27 тыс. киевлян, каждый пятый житель столицы чувствует одиночество.

Наибольшее утешение киевляне находят в работе, быту и физической активности.