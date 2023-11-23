У шведському місті придумали оригінальний спосіб боротьби з самотністю
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Культура
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У шведському місті придумали оригінальний спосіб боротьби з самотністю

Самотність
Джерело:  The Guardian

У засніженому шведському місті Лулео на півночі країни влада запустила кампанію Säg hej! (Скажи привіт!) для боротьби з самотністю, заохочуючи людей вітатися одне з одним.

Шведів закликають вітатися для боротьби з самотністю

Кампанія спрямована на створення більш дружнього міста, спонукаючи людей до невеликих, але важливих соціальних взаємодій. В автобусах крутять про це рекламу, а в школах проводять майстер-класи.

Нещодавні дослідження показали, що серед людей віком від 16 до 29 років 45% жителів Лулео відчували проблеми через самотність. Серед осіб віком від 85 років цей показник був значно меншим – 39% серед жінок і 26% серед чоловіків.

Аса Коскі, яка працює в муніципалітеті Лулео та є авторкою ідеї кампанії, каже, що коли вас вітають незнайомці, люди відчувають себе «більш поміченими та схожими на вас».

Дослідження показують, що це впливає на здоров’я і часто впливає на бажання допомагати один одному. Якщо ви привітаєтеся зі своїми сусідами, ви, швидше за все, допоможете їм.

Самотність є глобальною проблемою

Мікаель Дален, професор благополуччя, добробуту та щастя Стокгольмської школи економіки, каже, що самотність, особливо серед молоді, є глобальною проблемою, проте, можливо, Швеція з її темними холодними зимами більше усвідомлює це.

Самотність і ізоляція зараз є величезними проблемами в будь-який час року майже в будь-якій точці світу. Це пов’язано з часом, у якому ми живемо, з нашим стилем життя, де ми не обов’язково зустрічаємося один з одним такою ж мірою, як раніше. Це погіршується взимку, коли ми менше на вулиці, менше спілкуємося, — каже він.

16 листопада ВООЗ оголосила самотність нагальною глобальною загрозою для здоров'я людства. За даними організації, ризики для здоров’я від самотності такі ж шкідливі, як викурювання до 15 сигарет на день.

За даними опитування в застосунку "Київ Цифровий", у якому взяли участь майже 27 тис киян, кожен п'ятий мешканець столиці відчуває самотність.

Найбільшу розраду кияни знаходять в роботі, побуті та фізичній активності.

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