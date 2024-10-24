Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций выступила с предложением Минцифры по внедрению в Украине технологии цифровой радиосвязи Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц).
Главные тезисы
- Планы внедрения технологии Wi-Fi 6E в Украине и последствия для пользователей
- Увеличение пропускной способности Wi-Fi сетей и возможности нового стандарта
- Меры для обеспечения связи без отключения электроэнергии: карты пунктов зарядки, технология xPON и роуминг
- Аналогия условий использования Wi-Fi 6E в Украине с Европейским Союзом и другими странами
- Создание публичных точек Wi-Fi для обеспечения связи при отключении электроэнергии и рекомендации для пользователей в экстремальных ситуациях
Что известно о вероятном одобрении в Украине работы стандарта Wi-Fi 6E
В частности, предлагается добавить соответствующие радиочастоты в План распределения и использования радиочастотного спектра.
Условия использования новейшего стандарта радиооборудования Wi-Fi 6E в Украине будут аналогичны тем, что уже несколько лет действуют на территории ЕС — на основании всеобщей авторизации без присвоения радиочастоты.
Летом 2024 года Европейская бизнес-ассоциация обратилась к правительству с просьбой о внедрении технологии Wi-Fi 6E, которая была принята еще в 2020 году. Согласно информации Wi-Fi Alliance, радиотехнология Wi-Fi 6E разрешена к использованию в ЕС и большинстве стран мира за исключением некоторых стран Африки.
В то же время некоторые страны уже начали обсуждение возможности внедрения следующей технологии Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).
Что известно о создании публичных точек Wi-Fi на случай отключения электроэнергии
В Украине после масштабного вторжения преступной армии РФ и массовых атак российских окупантов решили создать места с публичным доступом для Wi-Fi в случае отсутствия электроэнергии, получивших название "пунктов несокрушимости".
В то же время, в Минцифри дали советы, как оставаться украинцам на связи во время отключений электроэнергии.
Большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный. Поэтому нагрузка на мобильную сеть растет почти в 10 раз, и связь и интернет становятся нестабильными.
Поэтому чтобы оставаться на связи даже без света стоит:
Скачать карту пунктов несокрушимости в Действии. Так вы найдете ближайшее место, где зарядить телефон и подключиться к интернету или позвонить по телефону родным;
Подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологии xPON. Это поможет иметь интернет до 72 часов во время блэкаутов. Проверьте, подключен ли ваш провайдер xPON на интерактивной карте Минцифры и ЛУН. Если провайдер подключен, то купите павербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU;
Воспользуйтесь роумингом. Для этого отключите автовыбор сети, найдите и выберите доступную сеть. Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. После этого проверьте возможность исходящего вызова.
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