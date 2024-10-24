Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций выступила с предложением Минцифры по внедрению в Украине технологии цифровой радиосвязи Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц).

Что известно о вероятном одобрении в Украине работы стандарта Wi-Fi 6E

В частности, предлагается добавить соответствующие радиочастоты в План распределения и использования радиочастотного спектра.

Увеличение пропускной способности для Wi-Fi-сетей (480 МГц дополнительного спектра) означает более высокую скорость, меньшую задержку и одновременную передачу гораздо больших объемов информации для пользователей Wi-Fi, — объясняют представители комиссии. Поделиться

Wi-Fi

Условия использования новейшего стандарта радиооборудования Wi-Fi 6E в Украине будут аналогичны тем, что уже несколько лет действуют на территории ЕС — на основании всеобщей авторизации без присвоения радиочастоты.

Летом 2024 года Европейская бизнес-ассоциация обратилась к правительству с просьбой о внедрении технологии Wi-Fi 6E, которая была принята еще в 2020 году. Согласно информации Wi-Fi Alliance, радиотехнология Wi-Fi 6E разрешена к использованию в ЕС и большинстве стран мира за исключением некоторых стран Африки.

В то же время некоторые страны уже начали обсуждение возможности внедрения следующей технологии Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).

Что известно о создании публичных точек Wi-Fi на случай отключения электроэнергии

В Украине после масштабного вторжения преступной армии РФ и массовых атак российских окупантов решили создать места с публичным доступом для Wi-Fi в случае отсутствия электроэнергии, получивших название "пунктов несокрушимости".

В то же время, в Минцифри дали советы, как оставаться украинцам на связи во время отключений электроэнергии.

Большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный. Поэтому нагрузка на мобильную сеть растет почти в 10 раз, и связь и интернет становятся нестабильными.

Поэтому чтобы оставаться на связи даже без света стоит: