Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій виступила із пропозицією до Мінцифри щодо впровадження в Україні технології цифрового радіозв'язку Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц).

Що відомо про ймовірне схвалення в Україні роботи стандарту Wi-Fi 6E

Зокрема, пропонується додати відповідні радіочастоти до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром.

Збільшення пропускної здатності для Wi-Fi-мереж (480 МГц додаткового спектра) означає вищу швидкість, меншу затримку та одночасне передавання набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi, — пояснюють представники комісії. Поширити

Wi-Fi

Зазначається, що умови використання новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E в Україні будуть аналогічні тим, що вже кілька років діють на території ЄС — на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.

Влітку 2024 року Європейська бізнес-асоціація звернулася до уряду з проханням впровадження технології Wi-Fi 6E, яка була прийнята ще у 2020 році. Згідно з інформацією Wi-Fi Alliance радіотехнологія Wi-Fi 6E дозволена до використання в ЄС і більшості країн світу за виключенням деяких країн Африки.

Водночас деякі країни вже почали обговорення можливості щодо запровадження наступної технології Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).

Що відомо про створення публічних точок Wi-Fi на випадок відключення електроенергії

В Україні після масштабного вторгнення злочинної армії РФ та масових атак російських окупантів вирішили створити місця із публічним доступом для Wi-Fi у разі відсутності електроенергії, які отримали назву “пунктів незламності”.

Водночас у Мінцифрі дали поради, як залишатися українцям на зв'язку під час відключень електроенергії.

Більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Тому щоб залишатися на зв'язку навіть без світла варто: