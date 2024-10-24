Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій виступила із пропозицією до Мінцифри щодо впровадження в Україні технології цифрового радіозв'язку Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц).
Головні тези:
- У Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій України виступили з пропозицією впровадження технології Wi-Fi 6E, що дозволить збільшити швидкість та пропускну здатність мереж.
- Україна планує приєднатися до країн, які вже використовують Wi-Fi 6E, забезпечуючи користувачам новітні можливості технологій без присвоєння радіочастоти.
- Для збереження зв'язку під час відключення електроенергії українцям пораджено встановити мапу пунктів заряджання, підключатися до провайдерів з технологією xPON та користуватися роумінгом.
- Заходи забезпечення зв'язку в умовах відключення електроенергії важливі для забезпечення безперервного доступу до інформації та комунікацій під час екстремальних ситуацій.
Що відомо про ймовірне схвалення в Україні роботи стандарту Wi-Fi 6E
Зокрема, пропонується додати відповідні радіочастоти до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром.
Зазначається, що умови використання новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E в Україні будуть аналогічні тим, що вже кілька років діють на території ЄС — на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.
Влітку 2024 року Європейська бізнес-асоціація звернулася до уряду з проханням впровадження технології Wi-Fi 6E, яка була прийнята ще у 2020 році. Згідно з інформацією Wi-Fi Alliance радіотехнологія Wi-Fi 6E дозволена до використання в ЄС і більшості країн світу за виключенням деяких країн Африки.
Водночас деякі країни вже почали обговорення можливості щодо запровадження наступної технології Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).
Що відомо про створення публічних точок Wi-Fi на випадок відключення електроенергії
В Україні після масштабного вторгнення злочинної армії РФ та масових атак російських окупантів вирішили створити місця із публічним доступом для Wi-Fi у разі відсутності електроенергії, які отримали назву “пунктів незламності”.
Водночас у Мінцифрі дали поради, як залишатися українцям на зв'язку під час відключень електроенергії.
Більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.
Тому щоб залишатися на зв'язку навіть без світла варто:
Завантажити мапу пунктів незламності у Дії. Так ви знайдете найближче місце, де зарядити телефон та підключитися до інтернету або зателефонувати рідним;
Під'єднатися до інтернет-провайдерів, які використовують технології xPON. Це допоможе мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Перевірте, чи підключено ваш провайдер xPON на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо провайдер підключено, то купіть павербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU;
Скористайтеся роумінгом. Для цього відключіть автовибір мережі, знайдіть та виберіть доступну мережу. Якщо підключитися не вдалося спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Після цього перевірте можливість вихідного дзвінка.
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