В Украине издали первую фотокнигу традиционного украинского наряда

В Украине вышел визуальный справочник «UKRAINIAN FOLK FASHION | Украинская традиционная мода. Этнофотография» издательства CP PUBLISHING с уникальными фотографиями Анны Сеник
Фотокнига традиционной украинской одежды
Фотограф Анна Сеник работает в направлении этнофотографии более 11 лет. В сотрудничестве с коллекционерами, музеями, профессиональными этнографами и народными мастерами она воссоздает украинскую народную одежду и создает яркие, атмосферные фотосессии, известные в Украине и за рубежом.
Фотоработы, созданные на протяжении многих лет Анной Сеник, представлены в новой книге «UKRAINIAN FOLK FASHION | Украинская традиционная мода. Этнофотография», которая погружает в многогранный мир традиционныго наряда.
На фотографиях, представленных в издании, изображены одежда, традиционная вышивка и украшения девяти этнографических регионов Украины.
К сотрудничеству над книгой издательство также привлекло известного украинского этнографа Юрия Мельничука, написавшего основательные тексты об особенностях наряда, вышивки и украшений каждого представленного региона. Таким образом, фотогид традиционной украинской одеждой стал еще и историческим справочником.