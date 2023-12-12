В Украине издали первую фотокнигу традиционного украинского наряда

Фотокнига традиционной украинской одежды

Фотограф Анна Сеник работает в направлении этнофотографии более 11 лет. В сотрудничестве с коллекционерами, музеями, профессиональными этнографами и народными мастерами она воссоздает украинскую народную одежду и создает яркие, атмосферные фотосессии, известные в Украине и за рубежом.

«UKRAINIAN FOLK FASHION | Украинская традиционная мода. Этнофотография»

Фотоработы, созданные на протяжении многих лет Анной Сеник, представлены в новой книге «UKRAINIAN FOLK FASHION | Украинская традиционная мода. Этнофотография», которая погружает в многогранный мир традиционныго наряда.

На фотографиях, представленных в издании, изображены одежда, традиционная вышивка и украшения девяти этнографических регионов Украины.

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Новая книга — об удивительном таланте Анны Сеник, об уникальной украинской народной одежде, а также о генетической красоте украинок — героинь фотосъемок. Издание понравится всем, кто интересуется и влюблен в традиционные украинские наряды и культуру, кто ищет для себя источники вдохновения в многогранных национальных обычаях. Также это идеальный подарок иностранным друзьям по всему миру, которые в очередной раз откроют для себя уникальное культурное наследие Украины, — комментирует выход книги издатель CP PUBLISHING Люсия Бондарь. Поделиться

К сотрудничеству над книгой издательство также привлекло известного украинского этнографа Юрия Мельничука, написавшего основательные тексты об особенностях наряда, вышивки и украшений каждого представленного региона. Таким образом, фотогид традиционной украинской одеждой стал еще и историческим справочником.