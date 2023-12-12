В Україні видали першу фотокнигу традиційного українського вбрання

В Україні вийшов візуальний довідник «UKRAINIAN FOLK FASHION | Українська традиційна мода. Етнофотографія» від видавництва CP PUBLISHING з унікальними фотографіями Анни Сенік
Фотокнига традиційного українського вбрання
Фотографка Анна Сенік працює у напрямку етнофотографії понад 11 років. У співпраці з колекціонерами, музеями, фаховими етнографами та народними майстрами вона відтворює український народний одяг і створює яскраві, атмосферні фотосесії, відомі в Україні та за кордоном.
Фотороботи, створені протягом багатьох років Анною Сенік, демонструються у новій книзі «UKRAINIAN FOLK FASHION | Українська традиційна мода. Етнофотографія», яка заглиблює у багатогранний світ традиційного вбрання.
На світлинах, представлених у виданні, зображені одяг, традиційна вишивка та прикраси дев’яти етнографічних регіонів України.
До співпраці над книгою видавництво також залучило відомого українського етнографа Юрія Мельничука, який написав ґрунтовні тексти про особливості вбрання, вишивки та прикрас кожного представленого регіону. Таким чином, фотогід традиційним українським одягом став ще й історичним довідником.