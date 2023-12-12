В Україні видали першу фотокнигу традиційного українського вбрання

В Україні вийшов візуальний довідник «UKRAINIAN FOLK FASHION | Українська традиційна мода. Етнофотографія» від видавництва CP PUBLISHING з унікальними фотографіями Анни Сенік

Фотокнига традиційного українського вбрання

Фотографка Анна Сенік працює у напрямку етнофотографії понад 11 років. У співпраці з колекціонерами, музеями, фаховими етнографами та народними майстрами вона відтворює український народний одяг і створює яскраві, атмосферні фотосесії, відомі в Україні та за кордоном.

«UKRAINIAN FOLK FASHION | Українська традиційна мода. Етнофотографія»

Фотороботи, створені протягом багатьох років Анною Сенік, демонструються у новій книзі «UKRAINIAN FOLK FASHION | Українська традиційна мода. Етнофотографія», яка заглиблює у багатогранний світ традиційного вбрання.

На світлинах, представлених у виданні, зображені одяг, традиційна вишивка та прикраси дев’яти етнографічних регіонів України.

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Нова книга — про надзвичайний талант Анни Сенік, про унікальний український народний одяг, а також про генетичну красу українок — героїнь фотозйомок. Видання сподобається всім, хто цікавиться і закоханий у традиційне українське вбрання та культуру, хто шукає для себе джерела натхнення у багатогранних національних звичаях. Також це ідеальний подарунок іноземним друзям по всьому світу, які в черговий раз відкриють для себе унікальну культурну спадщину України, — коментує вихід книги видавчиня CP PUBLISHING Люсія Бондар. Поширити

До співпраці над книгою видавництво також залучило відомого українського етнографа Юрія Мельничука, який написав ґрунтовні тексти про особливості вбрання, вишивки та прикрас кожного представленого регіону. Таким чином, фотогід традиційним українським одягом став ще й історичним довідником.