В Украине могут полностью запретить рекламу азартных игр
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине могут полностью запретить рекламу азартных игр

Азартные игры
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Источник:  online.ua

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что депутаты ВР планируют полностью запретить рекламу азартных игр в Украине.

Реклама будет разрешена только в игорных заведениях

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев по итогам заседания рабочей группы по законопроекту №9256-д

Реклама будет запрещена. Полностью, кроме рекламы непосредственно в игорных заведениях. Спонсорство – тоже. Еще есть небольшой лаг для дискуссии о спонсорстве спорта, но пока скорее нет, чем да.

Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике

По его словам, введение ограничений для игроков поддержано почти полностью (по времени игры, суммы израсходованных средств, одного аккаунта), игры военнослужащих.

Поддержаны запреты и ограничения для операторов, предложены НБУ и дополнительные основания аннулирования лицензий (налоговый долг, применение способа расчетов иного, чем наличный или безналичный), — пояснил Гетманцев.

Кроме того, существенно расширен механизм блокировки нелегальных игровых сайтов. Все вышеперечисленные ограничения распространены также и на лотерее.

Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

Зеленский поручил правительству:

  • разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

  • запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока; введение обязательных перерывов в игре, определение максимального времени игры в неделю;

  • устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;

  • провести информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости.

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