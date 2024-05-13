Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что депутаты ВР планируют полностью запретить рекламу азартных игр в Украине.
Реклама будет разрешена только в игорных заведениях
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев по итогам заседания рабочей группы по законопроекту №9256-д
По его словам, введение ограничений для игроков поддержано почти полностью (по времени игры, суммы израсходованных средств, одного аккаунта), игры военнослужащих.
Кроме того, существенно расширен механизм блокировки нелегальных игровых сайтов. Все вышеперечисленные ограничения распространены также и на лотерее.
Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.
Зеленский поручил правительству:
разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины, других военных формирований;
запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока; введение обязательных перерывов в игре, определение максимального времени игры в неделю;
устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;
провести информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости.
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