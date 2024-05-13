Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что депутаты ВР планируют полностью запретить рекламу азартных игр в Украине.

Реклама будет разрешена только в игорных заведениях

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев по итогам заседания рабочей группы по законопроекту №9256-д

Реклама будет запрещена. Полностью, кроме рекламы непосредственно в игорных заведениях. Спонсорство – тоже. Еще есть небольшой лаг для дискуссии о спонсорстве спорта, но пока скорее нет, чем да. Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике

По его словам, введение ограничений для игроков поддержано почти полностью (по времени игры, суммы израсходованных средств, одного аккаунта), игры военнослужащих.

Поддержаны запреты и ограничения для операторов, предложены НБУ и дополнительные основания аннулирования лицензий (налоговый долг, применение способа расчетов иного, чем наличный или безналичный), — пояснил Гетманцев. Поделиться

Кроме того, существенно расширен механизм блокировки нелегальных игровых сайтов. Все вышеперечисленные ограничения распространены также и на лотерее.

Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

Зеленский поручил правительству: