Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що депутати ВР планують повністю заборонити рекламу азартних ігор в Україні.

Реклама буде дозволена тільки в гральних закладах

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи із законопроєкту №9256-д

Реклама буде заборонена. Повністю, крім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство — також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так. Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

За його словами, введення обмежень для гравців підтримані майже повністю (щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного аккаунту), гри військовослужбовців.

Підтримані заборони та обмеження для операторів, запропоновані НБУ та додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий), — пояснив Гетманцев. Поширити

Окрім того, істотно розширений механізм блокування нелегальних гральних сайтів. Усі вищезазначені обмеження розповсюджені також і на лотереї.

Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Зеленський доручив уряду: