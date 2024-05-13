В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор

Азартні ігри
Джерело:  online.ua

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що депутати ВР планують повністю заборонити рекламу азартних ігор в Україні.

Реклама буде дозволена тільки в гральних закладах

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи із законопроєкту №9256-д 

Реклама буде заборонена. Повністю, крім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство — також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так.

Данило Гетманцев

Данило Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

За його словами, введення обмежень для гравців підтримані майже повністю (щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного аккаунту), гри військовослужбовців.

Підтримані заборони та обмеження для операторів, запропоновані НБУ та додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий), — пояснив Гетманцев.

Окрім того, істотно розширений механізм блокування нелегальних гральних сайтів. Усі вищезазначені обмеження розповсюджені також і на лотереї.

Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Зеленський доручив уряду:

  • розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;

  • заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця; запровадження обов'язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень;

  • встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;

  • провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Експерт: Кабмін відсік нові бренди від участі в онлайн-ринку азартних ігор
Експерт: Кабмін відсік нові бренди від участі в онлайн-ринку азартних ігор
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Соцдослідження: 58% українців виступили проти легалізації азартних ігор
Соцдослідження: 58% українців виступили проти легалізації азартних ігор
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Легалізацію азартних ігор лобіюють букмекери, які працюють в Росії – ЗМІ
Легалізацію азартних ігор лобіюють букмекери, які працюють в Росії – ЗМІ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?