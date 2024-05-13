Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що депутати ВР планують повністю заборонити рекламу азартних ігор в Україні.
Реклама буде дозволена тільки в гральних закладах
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи із законопроєкту №9256-д
За його словами, введення обмежень для гравців підтримані майже повністю (щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного аккаунту), гри військовослужбовців.
Окрім того, істотно розширений механізм блокування нелегальних гральних сайтів. Усі вищезазначені обмеження розповсюджені також і на лотереї.
Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.
Зеленський доручив уряду:
розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;
заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця; запровадження обов'язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень;
встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;
провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-