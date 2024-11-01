В Украине начинается тестирование сети 5G. Что известно

Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.
Главные тезисы
- Правительство Украины запускает тестирование сети 5G в трех городах для проверки совместимости с военным оборудованием.
- Технология 5G позволяет передавать данные в десять раз быстрее 4G, открывая новые возможности для быстрой передачи информации.
- Пилотный проект сети 5G в Украине будет длиться два года и охватит три города.
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В Украине начинается пилотный проект сети 5G
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
5G способен передавать данные в десять раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для передачи больших объемов информации на высоких скоростях.
По плану полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.
Кроме того, новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освободившиеся частоты 694–862 МГц от телевидения планируют уволить для мобильной связи.
5G в Украине: что известно
Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в 2020 году.
Об этом в интервью Forbes.ua заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Сейчас работаем над 5G, ведем переговоры с одной компанией. Надеюсь, пилотный запуск будет уже в следующем году.
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