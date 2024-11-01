В Украине начинается тестирование сети 5G. Что известно

Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.

В Украине начинается пилотный проект сети 5G

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Пилотный проект будет длиться два года в двух этапах и охватит три города. Цель — проверить совместимость 5G с военным оборудованием. Этим займутся НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот. Поделиться

5G способен передавать данные в десять раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для передачи больших объемов информации на высоких скоростях.

По плану полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.

Кроме того, новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освободившиеся частоты 694–862 МГц от телевидения планируют уволить для мобильной связи.

5G в Украине: что известно

Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в 2020 году.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск пилотной версии технологии 5G в 2024 году. Поделиться

Об этом в интервью Forbes.ua заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.