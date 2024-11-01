В Україні починається тестування мережі 5G. Що відомо

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.
Головні тези:
- Уряд України дозволив тестування мережі 5G у трьох містах країни з метою перевірки сумісності з військовим обладнанням.
- Технологія 5G дозволяє передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, відкриваючи нові можливості для швидкої та ефективної передачі інформації.
- Повноцінний запуск мережі 5G в Україні планується до 2030 року, а операторам дозволено використовувати нові частоти для покращення якості зв'язку.
В Україні починається пілотний проєкт мережі 5G
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
5G здатен передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях.
За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.
Крім того, нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694–862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку.
5G в Україні: що відомо
Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.
Про це в інтерв'ю Forbes.ua заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-