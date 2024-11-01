В Україні починається тестування мережі 5G. Що відомо
Категорія
Технології
Дата публікації

В Україні починається тестування мережі 5G. Що відомо

Михайло Федоров
5G

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

Головні тези:

  • Уряд України дозволив тестування мережі 5G у трьох містах країни з метою перевірки сумісності з військовим обладнанням.
  • Технологія 5G дозволяє передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, відкриваючи нові можливості для швидкої та ефективної передачі інформації.
  • Повноцінний запуск мережі 5G в Україні планується до 2030 року, а операторам дозволено використовувати нові частоти для покращення якості зв'язку.

В Україні починається пілотний проєкт мережі 5G

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Пілотний проєкт триватиме два роки у двох етапах та охопить три міста. Мета — перевірити сумісність 5G з військовим обладнанням. Цим займуться НКЕК та Український державний центр радіочастот.

5G здатен передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях.

За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.

Крім того, нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694–862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку.

5G в Україні: що відомо

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуск пілотної версії технології 5G у 2024 році.

Про це в інтерв'ю Forbes.ua заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році.

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Михайло Федоров
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