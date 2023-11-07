В Украине обнаружили "Арктур". Что важно знать о новом подвиде COVID-штамма Омикрон

7 ноября официально стало известно, что в Ровенской области, на территории Дубенского района, зафиксировали новый подвид штамма Омикрон – "Арктур".

Что известно о новом подвиде Омикрона

Информацию об обнаружении Арктура уже подтвердил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, а также генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов.

По словам Сафонова, это субвариант COVID-штамма "Омикрон", совпадающий с названием самой яркой звезды в северном полушарии.

Его впервые обнаружили в январе 2023 года в Индии, он быстро распространяется по миру, преобладает и в Соединенных Штатах Америки. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, больше в 1,2 раза, чем близкий к нему штамм "Кракен", – рассказывает он. Поделиться

Роман Сафонов обращает внимание местного населения на то, что "причин для паники нет".

Что важно понимать, этот подвид не опаснее предыдущих штаммов.

Более того, руководство Всемирной организации здравоохранения оценивает его серьезность как низкую.

"Арктур" вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19: высокая температура, кашель, боль в горле, мышечная слабость. Однако добавился новый симптом – зудящий конъюнктивит без навоза, но с ощущением липкости в глазах. Раньше таких очных проявлений было меньше, – отметил эксперт. Поделиться

Что в ВОЗ сейчас говорят о происхождении коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения еще летом 2023 года пришла к выводу, что происхождение коронавируса, скорее всего, было естественным, а не произошло из-за утечки из лаборатории.

Об этом в августе сообщил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар.

По его словам, на самом деле природное происхождение становится все более вероятным.

Тем не менее команда ВОЗ продолжает изучать другие версии и гипотезы.