В Украине обнаружили "Арктур". Что важно знать о новом подвиде COVID-штамма Омикрон
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине обнаружили "Арктур". Что важно знать о новом подвиде COVID-штамма Омикрон

Виталий Коваль / Ровенская ОВА
коронавирус
Читати українською

7 ноября официально стало известно, что в Ровенской области, на территории Дубенского района, зафиксировали новый подвид штамма Омикрон – "Арктур".

Что известно о новом подвиде Омикрона

Информацию об обнаружении Арктура уже подтвердил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, а также генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов.

По словам Сафонова, это субвариант COVID-штамма "Омикрон", совпадающий с названием самой яркой звезды в северном полушарии.

Его впервые обнаружили в январе 2023 года в Индии, он быстро распространяется по миру, преобладает и в Соединенных Штатах Америки. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, больше в 1,2 раза, чем близкий к нему штамм "Кракен", – рассказывает он.

Роман Сафонов обращает внимание местного населения на то, что "причин для паники нет".

Что важно понимать, этот подвид не опаснее предыдущих штаммов.

Более того, руководство Всемирной организации здравоохранения оценивает его серьезность как низкую.

"Арктур" вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19: высокая температура, кашель, боль в горле, мышечная слабость. Однако добавился новый симптом – зудящий конъюнктивит без навоза, но с ощущением липкости в глазах. Раньше таких очных проявлений было меньше, – отметил эксперт.

Что в ВОЗ сейчас говорят о происхождении коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения еще летом 2023 года пришла к выводу, что происхождение коронавируса, скорее всего, было естественным, а не произошло из-за утечки из лаборатории.

Об этом в августе сообщил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар.

По его словам, на самом деле природное происхождение становится все более вероятным.

Тем не менее команда ВОЗ продолжает изучать другие версии и гипотезы.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Кто сможет предсказать новую вспышку пандемии коронавируса – ответ ученых
Кто сможет предсказать новую вспышку пандемии коронавируса – ответ ученых
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Британии обнаружили новый вариант коронавируса
В Британии обнаружили новый вариант коронавируса
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ВОЗ выступили с новым заявлением о происхождении коронавируса
В ВОЗ выступили с новым заявлением о происхождении коронавируса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.