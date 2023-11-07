В Україні виявили "Арктур". Що важливо знати про новий підвид COVID-штаму Омікрон

7 листопада офіційно стало відомо, що в Рівненської області, на території Дубенського району,

Що відомо про новий підвид Омікрона

Інформацію про виявлення “Арктура” уже підтвердив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, а також генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.

За словами Сафонова, це субваріант COVID-штаму "Омікрон", який збігається з назвою найяскравішої зірки в північній півкулі.

Його вперше виявили у січні 2023 року в Індії, він швидко поширюється світом, переважає і в Сполучених Штатах Америки. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, більший у 1,2 рази, ніж близький до нього штам "Кракен, – розповідає він. Поширити

Роман Сафонов звертає увагу місцевого населення на те, що "причин для паніки немає".

Що важливо розуміти, цей підвид не є небезпечнішим, ніж попередні штами.

Ба більше, керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я оцінює його серйозність як низьку.

"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м'язову слабкість. Однак додався новий симптом – сверблячий кон'юнктивіт без гною, але з відчуттям липкості в очах. Раніше таких очних проявів було менше, – зазначив експерт. Поширити

Що у ВООЗ наразі говорять про походження коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я ще влітку 2023 року дійшла висновку, що походження коронавірусу, найімовірніше, було природним, а не сталося через витік з лабораторії.

Про це у серпні повідомив головний науковий співробітник ВООЗ Джеремі Фаррар.

За його словами, насправді природне походження стає дедалі ймовірнішим.

Попри це, команда ВООЗ продовжує вивчати інші версії та гіпотези.