В Україні виявили "Арктур". Що важливо знати про новий підвид COVID-штаму Омікрон

7 листопада офіційно стало відомо, що в Рівненської області, на території Дубенського району,
зафіксували новий підвид штаму Омікрон – "Арктур".
Що відомо про новий підвид Омікрона
Інформацію про виявлення “Арктура” уже підтвердив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, а також генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.
За словами Сафонова, це субваріант COVID-штаму "Омікрон", який збігається з назвою найяскравішої зірки в північній півкулі.
Роман Сафонов звертає увагу місцевого населення на те, що "причин для паніки немає".
Що важливо розуміти, цей підвид не є небезпечнішим, ніж попередні штами.
Ба більше, керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я оцінює його серйозність як низьку.
Що у ВООЗ наразі говорять про походження коронавірусу
У Всесвітній організації охорони здоров'я ще влітку 2023 року дійшла висновку, що походження коронавірусу, найімовірніше, було природним, а не сталося через витік з лабораторії.
Про це у серпні повідомив головний науковий співробітник ВООЗ Джеремі Фаррар.
За його словами, насправді природне походження стає дедалі ймовірнішим.
Попри це, команда ВООЗ продовжує вивчати інші версії та гіпотези.
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