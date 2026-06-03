В Украине создали документальный аудиопроект "Мам!" о женщинах, чьи партнеры служат в ВСУ

Украинская журналистка Анастасия Багалика создала документальный аудиопроект о женщинах, чьи дети родились во время службы партнера в армии. Автор в том числе поделилась собственным опытом - рождением дочери в разлуке с мужем-военным в 2024 году.
Главные тезисы
- Документальный аудиопроект “Мам!” отражает жизненные истории женщин, родивших детей во время службы их партнеров в украинской армии.
- Проект показывает сложности, с которыми сталкиваются женщины, ожидающие возвращения своих любимых военных из зоны боевых действий.
Анастасия Багалика создала документальный аудиопроект "Мам!"
Анастасия Багалика — директор Правозащитного департамента ОО «Докудейз», медийница, жена военного — поделилась документальным аудиопроектом, над которым она работала последние несколько месяцев благодаря стипендии Documenting Ukraine.
Анастасия отметила, что ей нелегко дается говорить отстраненно в этой теме, потому что она здесь не сторонняя наблюдательница, а часть истории.
В конце концов более полно и в режиме диалога мы поделимся своими мыслями уже вскоре вживую на дискуссии Rights NOW "Когда твой партнер в армии: что общество должно знать о ожидающих женщинах" уже 10 июня в 19:00 в кинотеатре "Октябрь".
Спикерами мероприятия будут:
Ивона Костина, соучредительница Veteran Hub, жена военного;
Екатерина Цвигун, медийница, супруга военного и героиня документального проекта;
Анастасия Шибико, медийница, супруга военного и героиня документального проекта.
Модератор: Анастасия Багалика.
Также Анастасия Багалика поблагодарила соавторов проекта.
Этот результат был бы невозможен без режиссера Someonejulli Sogan, умеющей превратить каждую мою сухую нарезку интервью в настоящее произведение звукового искусства. И без Елены Ребрик, сделавшей самый чувствительный текст.