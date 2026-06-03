В Украине создали документальный аудиопроект "Мам!" о женщинах, чьи партнеры служат в ВСУ

Он об очень наболевшем — буднях женщин с детьми, родившимися пока их папой в армии. В последнее время можно встретить немало хейта в сторону этой группы, к которой тоже себя причисляю. Но своими историями делятся Екатерина Цвигун и Анастасия Шибико, за что я им невероятно благодарна. И в первую очередь — за силу и смелость сказать откровенно кое-где неприятные вещи.