В Украине создали документальный аудиопроект "Мам!" о женщинах, чьи партнеры служат в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине создали документальный аудиопроект "Мам!" о женщинах, чьи партнеры служат в ВСУ

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Источник:  online.ua

Украинская журналистка Анастасия Багалика создала документальный аудиопроект о женщинах, чьи дети родились во время службы партнера в армии. Автор в том числе поделилась собственным опытом - рождением дочери в разлуке с мужем-военным в 2024 году.

Главные тезисы

  • Документальный аудиопроект “Мам!” отражает жизненные истории женщин, родивших детей во время службы их партнеров в украинской армии.
  • Проект показывает сложности, с которыми сталкиваются женщины, ожидающие возвращения своих любимых военных из зоны боевых действий.

Анастасия Багалика создала документальный аудиопроект "Мам!"

Анастасия Багалика — директор Правозащитного департамента ОО «Докудейз», медийница, жена военного — поделилась документальным аудиопроектом, над которым она работала последние несколько месяцев благодаря стипендии Documenting Ukraine.

Он об очень наболевшем — буднях женщин с детьми, родившимися пока их папой в армии. В последнее время можно встретить немало хейта в сторону этой группы, к которой тоже себя причисляю. Но своими историями делятся Екатерина Цвигун и Анастасия Шибико, за что я им невероятно благодарна. И в первую очередь — за силу и смелость сказать откровенно кое-где неприятные вещи.

Анастасия Богалика

Анастасия Богалика

Директор Правозащитного департамента ОО «Докудейз»

Анастасия отметила, что ей нелегко дается говорить отстраненно в этой теме, потому что она здесь не сторонняя наблюдательница, а часть истории.

В конце концов более полно и в режиме диалога мы поделимся своими мыслями уже вскоре вживую на дискуссии Rights NOW "Когда твой партнер в армии: что общество должно знать о ожидающих женщинах" уже 10 июня в 19:00 в кинотеатре "Октябрь".

Опыт женщин, чьи партнеры находятся в армии, — это реальность постоянного отсутствия, невозможно отключить тревоги и заботы на расстоянии. Это месяцы и годы единоличной ответственности за семью, дом и принятие решений без пауз, четких границ и сроков. Так живут сотни тысяч жен, невест и партнерш, и это измерение войны до сих пор остается почти невидимым для общества.

Спикерами мероприятия будут:

  • Ивона Костина, соучредительница Veteran Hub, жена военного;

  • Екатерина Цвигун, медийница, супруга военного и героиня документального проекта;

  • Анастасия Шибико, медийница, супруга военного и героиня документального проекта.

Модератор: Анастасия Багалика.

Также Анастасия Багалика поблагодарила соавторов проекта.

Этот результат был бы невозможен без режиссера Someonejulli Sogan, умеющей превратить каждую мою сухую нарезку интервью в настоящее произведение звукового искусства. И без Елены Ребрик, сделавшей самый чувствительный текст.

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