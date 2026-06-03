В Україні створили документальний аудіопроєкт "Мам!" про жінок, чиї партнери служать у ЗСУ

Українська журналістка Анастасія Багаліка створила документальний аудіопроєкт про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську. Авторка у тому числі поділилася власним досвідом — народженням доньки у розлуці з чоловіком-військовим у 2024 році.
Головні тези:
- Документальний аудіопроєкт “Мам!” створено українською журналісткою Анастасією Багалікою про жінок, які народили дітей під час служби своїх партнерів у ЗСУ.
- Проєкт розкриває складні ситуації і труднощі, з якими щоденно стикаються жінки, чекаючи на повернення своїх коханих військових.
Анастасія Багаліка створила документальний аудіопроєкт "Мам!"
Анастасія Багаліка — директорка Правозахисного департаменту ГО «Докудейз», медійниця, дружина військового — поділилася документальним аудіопроєктом, над яким вона працювала останні кілька місяців завдяки стипендії Documenting Ukraine.
Анастасія зазначила, що їй нелегко дається говорити відсторонено в цій темі, тому що вона тут не стороння спостерігачка, а частина історії.
Врешті більш повно і в режимі діалогу ми поділимося своїми думками вже невдовзі наживо на дискусії Rights NOW "Коли твій партнер у війську: що суспільство має знати про жінок, які чекають" вже 10 червня о 19:00 в кінотеатрі “Жовтень”.
Спікерами заходу будуть:
Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub, дружина військового;
Катерина Цвігун, медійниця, дружина військового і героїня документального проєкту;
Анастасія Шибіко, медійниця, дружина військового і героїня документального проєкту.
Модераторка: Анастасія Багаліка.
Також Анастасія Багаліка подякувала співавторкам проєкту.
Цей результат був би неможливий без режисерки Someonejulli Sogan, яка вміє перетворити кожну мою суху нарізку інтерв'ю на справжній витвір звукового мистецтва. І без Олени Ребрик, яка зробила найчутливіший текст.