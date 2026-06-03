В Україні створили документальний аудіопроєкт "Мам!" про жінок, чиї партнери служать у ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні створили документальний аудіопроєкт "Мам!" про жінок, чиї партнери служать у ЗСУ

проєкт
Джерело:  online.ua

Українська журналістка Анастасія Багаліка створила документальний аудіопроєкт про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську. Авторка у тому числі поділилася власним досвідом — народженням доньки у розлуці з чоловіком-військовим у 2024 році.

Головні тези:

  • Документальний аудіопроєкт “Мам!” створено українською журналісткою Анастасією Багалікою про жінок, які народили дітей під час служби своїх партнерів у ЗСУ.
  • Проєкт розкриває складні ситуації і труднощі, з якими щоденно стикаються жінки, чекаючи на повернення своїх коханих військових.

Анастасія Багаліка створила документальний аудіопроєкт "Мам!"

Анастасія Багаліка — директорка Правозахисного департаменту ГО «Докудейз», медійниця, дружина військового — поділилася документальним аудіопроєктом, над яким вона працювала останні кілька місяців завдяки стипендії Documenting Ukraine.

Він про дуже наболіле — будні жінок з дітьми, які народилися поки їхні тати у війську. Останнім часом можна зустріти чимало хейту в бік цієї групи, до якої і теж себе зараховую. Але своїми історіями діляться Катерина Цвігун і Анастасія Шібіко, за що я їм неймовірно вдячна. І в першу чергу — за силу і сміливість сказати відверто подекуди неприємні речі.

Анастасія Багаліка

Анастасія Багаліка

Директорка Правозахисного департаменту ГО «Докудейз»

Анастасія зазначила, що їй нелегко дається говорити відсторонено в цій темі, тому що вона тут не стороння спостерігачка, а частина історії.

Врешті більш повно і в режимі діалогу ми поділимося своїми думками вже невдовзі наживо на дискусії Rights NOW "Коли твій партнер у війську: що суспільство має знати про жінок, які чекають" вже 10 червня о 19:00 в кінотеатрі “Жовтень”.

Досвід жінок, чиї партнери перебувають у війську, — це реальність постійної відсутності, тривоги, яку неможливо вимкнути, і турботи на відстані. Це місяці й роки одноосібної відповідальності за родину, дім і ухвалення рішень — без пауз, чітких меж і термінів. Так живуть сотні тисяч дружин, наречених та партнерок і цей вимір війни досі залишається майже невидимим для суспільства.

Спікерами заходу будуть:

  • Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub, дружина військового;

  • Катерина Цвігун, медійниця, дружина військового і героїня документального проєкту;

  • Анастасія Шибіко, медійниця, дружина військового і героїня документального проєкту.

Модераторка: Анастасія Багаліка.

Також Анастасія Багаліка подякувала співавторкам проєкту.

Цей результат був би неможливий без режисерки Someonejulli Sogan, яка вміє перетворити кожну мою суху нарізку інтерв'ю на справжній витвір звукового мистецтва. І без Олени Ребрик, яка зробила найчутливіший текст.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?