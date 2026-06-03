В Україні створили документальний аудіопроєкт "Мам!" про жінок, чиї партнери служать у ЗСУ

Він про дуже наболіле — будні жінок з дітьми, які народилися поки їхні тати у війську. Останнім часом можна зустріти чимало хейту в бік цієї групи, до якої і теж себе зараховую. Але своїми історіями діляться Катерина Цвігун і Анастасія Шібіко, за що я їм неймовірно вдячна. І в першу чергу — за силу і сміливість сказати відверто подекуди неприємні речі.