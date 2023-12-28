В Украине вырастет стоимость выдачи водительского удостоверения и других услуг — перечень

Регистрация, перерегистрация колесных т. н. всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен .