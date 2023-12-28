В Украине вырастет стоимость выдачи водительского удостоверения и других услуг — перечень

C 1 января в Украине стоимость сервисных услуг МВД. Соответствующие изменения приняли Кабинет министров Украины.
Сколько будут стоить сервисные услуги МВД
В 2024 году увеличится стоимость услуг Территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:
Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 гривен до 230 гривен;
Принятие теоретического экзамена – с 13 гривен до 250 гривен;
Принятие практического экзамена – с 13 гривен до 420 гривен;
Регистрация, перерегистрация колесных т. н. всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен .
Водителям разрешили самостоятельно изучать теоретическую часть экзамена на права.
13 июля Верховная рада приняла в целом законопроект №7354. Он позволяет будущим водителям самостоятельно изучать теоретическую часть экзамена, не посещая для этого автошколу.
Так же законопроект ввел штрафы в отношении экзаменаторов и работников территориальных сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением.
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