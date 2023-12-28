В Україні зросте вартість видачі посвідчення водія та інших послуг — перелік
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні зросте вартість видачі посвідчення водія та інших послуг — перелік

Кабінет міністрів України
Іспит на водійське посвідчення

З 1 січня в Україні вартість сервісних послуг МВС. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України.

Скільки коштуватимуть сервісні послуги МВС

У 2024 році збільшиться вартість послуг Територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:

  • Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами — з 26 гривень до 230 гривень;

  • Прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень;

  • Прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень;

  • Реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.

Водіям дозволили самостійно вивчати теоретичну частину іспиту на права

13 липня Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7354. Він дозволяє майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину іспиту, не відвідуючи для цього автошколу.

Тако ж законопроєкт запровадив штрафи щодо екзаменаторів і працівників територіальних сервісних центрів, котрі зловживають своїм службовим становищем.

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