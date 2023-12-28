В Україні зросте вартість видачі посвідчення водія та інших послуг — перелік

Реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.