В Украине запретили десятки пиратских киносайтов
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Культура
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В Украине запретили десятки пиратских киносайтов

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Нацсовет по телевидению и радиовещанию расширил список доменов, которые используются для предоставления доступа к запрещенным в Украине пиратским киносайтам Baskino, Filmix и HD REZKA.

Главные тезисы

  • Нацсовет по телевидению и радиовещанию в Украине расширил список доменов пиратских киносайтов, включая Baskino, Filmix и HD REZKA.
  • Запрет десятков пиратских киносайтов привел к блокировке работы многих ресурсов, популярных среди потребителей украинского контента.
  • Украина входит в число стран с высоким уровнем использования пиратского контента, уступая по этому показателю только США, Индии, России, Великобритании и Канаде.

Что известно о запрете десятков пиратских киносайтов в Украине

В заявлении Нацсовета отмечается, что перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов РФ был обновлен техническими параметрами медиасервисов и дополнен 86 доменами.

Среди них:

  • Baskino — 33 домена;

  • Filmix — 13 доменов;

  • HD REZKA — 40 доменов.

В течение трех рабочих дней Национальный совет проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи по ограничению поставщиками электронных коммуникационных услуг доступа к вышеуказанным вебсайтам, — отмечается в сообщении.

В Украине заблокировали использование доменов десятков пиратских киносайтов
Просмотр пиратских киносайтов

В общей сложности, как информируют в Нацсовете, на сегодняшний день в Перечень сервисов государства-агрессора внесено 27 медиасервисов.

Что известно о популярности пиратских сайтов в Украине

Украина, по информации Bloomberg, входит в 6 стран с наибольшим уровнем использования пиратского контента, уступая только США, Индии, России, Великобритании и Канаде.

среди 50 наиболее популярных в Украине ресурсов по просмотру видеоконтента на начало декабря 2024 года было 8 пиратских.

При этом количество просмотров видеоконтента на стреминговой платформе Netflix в 30 раз меньше платформы UAKino.

Во избежание блокировки и санкций пиратские сайты в Украине постоянно меняют домены.

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