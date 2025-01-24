Нацсовет по телевидению и радиовещанию расширил список доменов, которые используются для предоставления доступа к запрещенным в Украине пиратским киносайтам Baskino, Filmix и HD REZKA.
Главные тезисы
- Нацсовет по телевидению и радиовещанию в Украине расширил список доменов пиратских киносайтов, включая Baskino, Filmix и HD REZKA.
- Запрет десятков пиратских киносайтов привел к блокировке работы многих ресурсов, популярных среди потребителей украинского контента.
- Украина входит в число стран с высоким уровнем использования пиратского контента, уступая по этому показателю только США, Индии, России, Великобритании и Канаде.
Что известно о запрете десятков пиратских киносайтов в Украине
В заявлении Нацсовета отмечается, что перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов РФ был обновлен техническими параметрами медиасервисов и дополнен 86 доменами.
Среди них:
Baskino — 33 домена;
Filmix — 13 доменов;
HD REZKA — 40 доменов.
В общей сложности, как информируют в Нацсовете, на сегодняшний день в Перечень сервисов государства-агрессора внесено 27 медиасервисов.
Что известно о популярности пиратских сайтов в Украине
Украина, по информации Bloomberg, входит в 6 стран с наибольшим уровнем использования пиратского контента, уступая только США, Индии, России, Великобритании и Канаде.
среди 50 наиболее популярных в Украине ресурсов по просмотру видеоконтента на начало декабря 2024 года было 8 пиратских.
При этом количество просмотров видеоконтента на стреминговой платформе Netflix в 30 раз меньше платформы UAKino.
Во избежание блокировки и санкций пиратские сайты в Украине постоянно меняют домены.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-