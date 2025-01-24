Нацсовет по телевидению и радиовещанию расширил список доменов, которые используются для предоставления доступа к запрещенным в Украине пиратским киносайтам Baskino, Filmix и HD REZKA.

Что известно о запрете десятков пиратских киносайтов в Украине

В заявлении Нацсовета отмечается, что перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов РФ был обновлен техническими параметрами медиасервисов и дополнен 86 доменами.

Среди них:

Baskino — 33 домена;

Filmix — 13 доменов;

HD REZKA — 40 доменов.

В течение трех рабочих дней Национальный совет проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи по ограничению поставщиками электронных коммуникационных услуг доступа к вышеуказанным вебсайтам, — отмечается в сообщении. Поделиться

Просмотр пиратских киносайтов

В общей сложности, как информируют в Нацсовете, на сегодняшний день в Перечень сервисов государства-агрессора внесено 27 медиасервисов.

Что известно о популярности пиратских сайтов в Украине

Украина, по информации Bloomberg, входит в 6 стран с наибольшим уровнем использования пиратского контента, уступая только США, Индии, России, Великобритании и Канаде.

среди 50 наиболее популярных в Украине ресурсов по просмотру видеоконтента на начало декабря 2024 года было 8 пиратских.

При этом количество просмотров видеоконтента на стреминговой платформе Netflix в 30 раз меньше платформы UAKino.

Во избежание блокировки и санкций пиратские сайты в Украине постоянно меняют домены.