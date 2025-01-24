В Україні заборонили десятки піратських кіносайтів — список
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В Україні заборонили десятки піратських кіносайтів — список

Медіа

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розширила список доменів, які використовуються для надання доступу до заборонених в Україні піратських кіносайтів Baskino, Filmix і HD REZKA. 

Головні тези:

  • Нацрада розширила список доменів, які надають доступ до заборонених піратських кіносайтів Baskino, Filmix і HD REZKA в Україні.
  • Десятки доменів були оновлені та додані до списку обмежених, що призвело до блокування роботи багатьох піратських сайтів.
  • Україна входить до 6 країн з найбільшим рівнем використання піратського контенту, залишаючись позаду США, Індії, Росії, Великобританії та Канади.
  • Споживачі українського контенту часто віддають перевагу перегляду відеоконтенту на піратських платформах, які мають велику кількість переглядів порівняно з легальними сервісами.

Що відомо про заборону десятків піратських кіносайтів в Україні

У заяві Нацради зазначається, щ перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів РФ був оновлений технічними параметрами медіасервісів та доповнений 86 доменами.

Серед них:

  • Baskino — 33 домени;

  • Filmix — 13 доменів;

  • HD REZKA — 40 доменів.

Протягом трьох робочих днів Національна рада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку щодо обмеження постачальниками електронних комунікаційних послуг доступу до вищезазначених вебсайтів, — зазначається у повідомленні.

В Україні заблокували використання доменів десятків піратських кіносайтів
Перегляд піратських кіносайтів

Загалом, як інформують у Нацраді, на сьогодні до Переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів.

Що відомо про популярність піратських сайтів в Україні

Україна, за інформацією Bloomberg, входить до 6 країн з найбільшим рівнем використання піратського контенту, поступаючись лише США, Індії, Росії, Великобританії та Канаді.

серед 50 найбільш популярних в Україні ресурсів з перегляду відеоконтенту станом на початок грудня 2024 року було 8 піратських.

При цьому кількість переглядів відеоконтенту на стрімінговій платформі Netflix у 30 разів менша за платформу UAKino.

Для уникнення блокування та санкцій піратські сайти в Україні постійно змінюють домени.

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