Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розширила список доменів, які використовуються для надання доступу до заборонених в Україні піратських кіносайтів Baskino, Filmix і HD REZKA.

Що відомо про заборону десятків піратських кіносайтів в Україні

У заяві Нацради зазначається, щ перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів РФ був оновлений технічними параметрами медіасервісів та доповнений 86 доменами.

Серед них:

Baskino — 33 домени;

Filmix — 13 доменів;

HD REZKA — 40 доменів.

Протягом трьох робочих днів Національна рада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку щодо обмеження постачальниками електронних комунікаційних послуг доступу до вищезазначених вебсайтів, — зазначається у повідомленні. Поширити

Перегляд піратських кіносайтів

Загалом, як інформують у Нацраді, на сьогодні до Переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів.

Що відомо про популярність піратських сайтів в Україні

Україна, за інформацією Bloomberg, входить до 6 країн з найбільшим рівнем використання піратського контенту, поступаючись лише США, Індії, Росії, Великобританії та Канаді.

серед 50 найбільш популярних в Україні ресурсів з перегляду відеоконтенту станом на початок грудня 2024 року було 8 піратських.

При цьому кількість переглядів відеоконтенту на стрімінговій платформі Netflix у 30 разів менша за платформу UAKino.

Для уникнення блокування та санкцій піратські сайти в Україні постійно змінюють домени.