Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розширила список доменів, які використовуються для надання доступу до заборонених в Україні піратських кіносайтів Baskino, Filmix і HD REZKA.
Головні тези:
- Нацрада розширила список доменів, які надають доступ до заборонених піратських кіносайтів Baskino, Filmix і HD REZKA в Україні.
- Десятки доменів були оновлені та додані до списку обмежених, що призвело до блокування роботи багатьох піратських сайтів.
- Україна входить до 6 країн з найбільшим рівнем використання піратського контенту, залишаючись позаду США, Індії, Росії, Великобританії та Канади.
- Споживачі українського контенту часто віддають перевагу перегляду відеоконтенту на піратських платформах, які мають велику кількість переглядів порівняно з легальними сервісами.
Що відомо про заборону десятків піратських кіносайтів в Україні
У заяві Нацради зазначається, щ перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів РФ був оновлений технічними параметрами медіасервісів та доповнений 86 доменами.
Серед них:
Baskino — 33 домени;
Filmix — 13 доменів;
HD REZKA — 40 доменів.
Загалом, як інформують у Нацраді, на сьогодні до Переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів.
Що відомо про популярність піратських сайтів в Україні
Україна, за інформацією Bloomberg, входить до 6 країн з найбільшим рівнем використання піратського контенту, поступаючись лише США, Індії, Росії, Великобританії та Канаді.
серед 50 найбільш популярних в Україні ресурсів з перегляду відеоконтенту станом на початок грудня 2024 року було 8 піратських.
При цьому кількість переглядів відеоконтенту на стрімінговій платформі Netflix у 30 разів менша за платформу UAKino.
Для уникнення блокування та санкцій піратські сайти в Україні постійно змінюють домени.
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