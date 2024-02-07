В условиях войны особенно важно внедрять широкий спектр мер по усилению энергетической безопасности

Почему важно внедрять широкий спектр мер по усилению энергетической безопасности с редакцией online.ua в своем эссе поделился Вадим Гонгало, победитель конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, который провел USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ).

От энергии зависят все сферы жизнедеятельности человека, функционирование малых, средних и крупных предприятий, медицинских и учебных заведений, финансовых учреждений, электротранспорта.

Я особенно хочу выделить электроэнергетику, ведь от нее работает освещение, связь, линии производства и т.д. Наличие электроэнергии позволяет приводить в действие тепловые насосы, что позволяет снабдить население теплом и горячей водой.

Энергетическая безопасность — это способность страны или региона обеспечить доступ к энергоресурсам. И чем меньше ограничений и перебоев с поставкой энергии, тем выше уровень энергетической безопасности.

Отдельно следует выделить зависимость от импортных энергоресурсов, что может использоваться недружественными государствами как элемент давления и посягательства на энергетическую и национальную безопасность государства.

Для обеспечения необходимого уровня энергетической безопасности важно учитывать и реализовать широкий спектр мероприятий с учетом нынешних условий военного положения. Отдельно следует отметить необходимость разнообразия источников энергии и не полагаться на одного поставщика.

Повысить уровень энергонезависимости можно вводя в эксплуатацию новые энергоблоки и дополнительно сооружая защиту требующего времени и немалых ресурсов.

Что можно делать уже сегодня, и что может делать молодежь? В первую очередь, потреблять сознательно, установить умные счетчики и делать энергозатратные дела не в час пик, а тогда, когда электроэнергия дешевле. Для этого можно использовать элементы умного дома, которые достаточно удобны и не требуют особых знаний.

В Украине достаточно много зданий, имеющих теплопотери и потребляющих энергии больше, чем нуждаются.

Средств на то, чтобы все их утеплить может не хватить, а вот объяснить жильцам как сохранить тепло — это точно можно сделать, чтобы люди могли утеплить здания, готовясь к зиме.

Опыт минувшей зимы свидетельствует о том, что потребители становились более ответственными при перебоях в энергоснабжении и пытались потреблять меньше, тем самым обеспечивая возможность энергоснабжения большего количества потребителей.

А доступ к энергоресурсам в наших условиях — это, в первую очередь, вопрос выживания.