В умовах війни оcобливо важливо впроваджувати широкий спектр заходів для посилення енергетичної безпеки
Категорія
Технології
Дата публікації

В умовах війни оcобливо важливо впроваджувати широкий спектр заходів для посилення енергетичної безпеки

Вадим Гонгало
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Джерело:  USAID Проєкт енергетичної безпеки

Чому важливо впроваджувати широкий спектр заходів для посилення енергетичної безпеки з редакцією online.ua у своєму есе поділився Вадим Гонгало, переможець конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Від енергії залежать всі сфери життєдіяльності людини, функціонування малих, середніх і великих підприємств, медичних і учбових закладів, фінансових установ, електротранспорту.

Я особливо хочу виділити електроенергетику, адже від неї працює освітлення, зв’язок, лінії виробництва та ін. Наявність електроенергії дозволяє приводити в дію теплові насоси, що дозволяє забезпечити населення теплом і гарячою водою.

Енергетична безпека — це здатність країни чи регіону забезпечити доступ до енергоресурсів. І чим менше обмежень і перебоїв з постачанням енергії, тим вищий рівень енергетичної безпеки маємо.

Окремо варто виділити залежність від імпортних енергоресурсів, що може використовуватись недружніми державами як елемент тиску й посягання на енергетичну й національну безпеку держави.

Для забезпечення необхідного рівня енергетичної безпеки важливо враховувати й реалізувати широкий спектр заходів, з врахуванням нинішніх умов воєнного стану. Окремо варто зазначити необхідність урізноманітнювати джерела енергії та не покладатись на одного постачальника.

Підвищити рівень енергонезалежності можна вводячи в експлуатацію нові енергоблоки і додатково споруджуючи захист вимагає часу і чималих ресурсів.

Що можна робити вже сьогодні і що може робити молодь? В першу чергу, споживати свідомо, встановити розумні лічильники і робити енергозатратні справи не в години пік, а тоді, коли електроенергія дешевша. Для цього можна використовувати елементи розумного дому, які є досить зручними й не потребують особливих знань.

В Україні досить багато будівель, котрі мають тепловтрати і споживають енергії більше, ніж потребують.

Коштів на те, щоб усі їх утеплити може не вистачити, а от пояснити мешканцям як зберегти тепло — це точно можна зробити, щоб люди могли утеплити будівлі, готуючись до зими.

Досвід минулої зими свідчить про те, що споживачі ставали більш відповідальними під час перебоїв у енергопостачанні й намагались споживати менше, тим самим забезпечуючи можливість енергопостачання більшій кількості споживачів.

А доступ до енергоресурсів в наших умовах — це в першу чергу питання виживання.

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