В ВАКС приняли новое решение по делу Роттердам+

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила отменить закрытие дела "Роттердам+". Кроме того, указано, что было назначено его новое рассмотрение в первой инстанции.
Дело Роттердам+ не удалось "похоронить"
Как уже упоминалось ранее, первая инстанция ВАКС закрыла это дело по истечении срока досудебного расследования.
Однако прокуроры не согласились с таким решением и решили обжаловать его.
Следует обратить внимание на то, что решение приняли судьи Апелляционной палаты ВАКС Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Александр Семенников.
Кроме того, указано, что решение о закрытии дела было принято первой инстанцией Высшего антикоррупционного суда.
Основанием было якобы завершение срока досудебного расследования. Один из судей – Виктор Ногачевский, тогда выступил против закрытия.
Что важно знать о Роттердаме+
Еще в январе 2023 года НАБУ и САП официально заявили о завершении расследования по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.
Еще пол года назад НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.
Следует обратить внимание на то, что 3 октября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и наложил арест на имущество 3 обвиняемых по делу "Роттердам+".
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