В ВАКС приняли новое решение по делу Роттердам+

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила отменить закрытие дела "Роттердам+". Кроме того, указано, что было назначено его новое рассмотрение в первой инстанции.

Дело Роттердам+ не удалось "похоронить"

Как уже упоминалось ранее, первая инстанция ВАКС закрыла это дело по истечении срока досудебного расследования.

Однако прокуроры не согласились с таким решением и решили обжаловать его.

Апелляционная палата ВАКС вынесла новый приговор по делу "Роттердам+". Судьи отменили постановление суда о закрытии первого эпизода и отмене ареста имущества обвиняемых. Дело было возвращено в первую инстанцию для повторного рассмотрения. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что решение приняли судьи Апелляционной палаты ВАКС Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Александр Семенников.

Кроме того, указано, что решение о закрытии дела было принято первой инстанцией Высшего антикоррупционного суда.

Основанием было якобы завершение срока досудебного расследования. Один из судей – Виктор Ногачевский, тогда выступил против закрытия.

Что важно знать о Роттердаме+

Еще в январе 2023 года НАБУ и САП официально заявили о завершении расследования по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Еще пол года назад НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

Следует обратить внимание на то, что 3 октября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и наложил арест на имущество 3 обвиняемых по делу "Роттердам+".