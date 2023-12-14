У ВАКС ухвалили нове рішення у справі Роттердам+

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила скасувати закриття справи "Роттердам+". Окрім того, наголошується, що був призначений її новий розгляд у першій інстанції.

Справу Роттердам+ не вдалося “поховати”

Як уже згадувалося раніше, перша інстанція ВАКС закрила цю справу через закінчення строку досудового розслідування.

Однак прокурори не погодилися з таким рішенням і вирішили оскаржувати його.

Апеляційна палата ВАКС винесла новий вирок щодо справи "Роттердам+". Судді скасували ухвалу суду щодо закриття першого епізоду та скасування арешту майна обвинувачених. Справу повернули до першої інстанції для повторного розгляду. Поширити

Варто звернути увагу на те, що рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников.

Окрім того, наголошується, що рішення закрити справу було ухвалено першою інстанцією Вищого антикорупційного суду.

Підставою нібито було завершення строку досудового розслідування. Один з суддів – Віктор Ногачевський, тоді виступив проти закриття.

Що важливо знати про Роттердам+

Ще у січні 2023 року НАБУ і САП офіційно заявили про завершення розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

Ще пів року тому НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

Варто звернути увагу на те, що 3 жовтня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та наклав арешт на майно 3 обвинувачених у справі "Роттердам+".