Представители Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что к 2050 году количество онкобольных в мире увеличится почти в два раза на 77%.

Что известно о причинах стремительного роста онкобольных в мире

По информации представителей Международного агентства по исследованию рака при ВОЗ, согласно данным за 2022 год по более чем 185 странам и 36 формам онкологических заболеваний, на 10 видов рака пришлось две трети новых случаев и смертей в мире в 2022 году.

Отмечается, что наиболее распространенным онкозаболеванием, повлекшим больше смертей за 2022 год, оказался Рак легких.

В частности, в течение 2022 года было выявлено еще 2,5 млн новых случаев заболевания раком легких.

На втором месте оказался рак молочной железы. За 2022 год было зарегистрировано 2,3 млн новых случаев.

Следующим идет колоректальный рак – 1,9 млн новых случаев.

рак предстательной железы – 1,5 млн новых случаев.

В докладе отмечается, что в течение 2022 года от рака легких умерло 1,8 млн. человек, что составляет 18,7% от общего количества смертей среди онкобольных.

Рак шейки матки был самым распространенным раком у женщин в 25 странах, многие из которых расположены в Африке к югу от Сахары.

Новое глобальное исследование ВОЗ проливает свет на серьезное неравенство и отсутствие защиты от рака во всем мире, при этом население, особенно в странах с низким уровнем дохода, не имеет доступа к основам лечения рака, отмечает директор Департамента здравоохранения Бенте Миккельсен. Поделиться

По прогнозам представителей ВОЗ, в 2050 году возникнет 35 млн. новых случаев рака.

Прогноз отражает старение и рост населения, а также влияние таких факторов риска, как табак, алкоголь, ожирение и окружающая среда.