Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджають, що до 2050 року кількість онкохворих у світі збільшиться майже у двічі, на 77%.

Що відомо про причини стрімкого зростання онкохворих у світі

За інформацією представників Міжнародного агентства з дослідження раку при ВООЗ, відповідно до даних за 2022 рік по більш ніж 185 країнам і 36 формам онкологічних захворювань, на 10 видів раку довелося дві третини нових випадків і смертей у світі в 2022 році.

Зазначається, що найбільш поширеним онкозахворюванням, яке спричинило найбільше смертей за 2022 рік, виявився Рак легенів.

Зокрема, протягом 2022 року було виявлено ще 2,5 млн нових випадків захворювання на рак легенів.

На другому місці опинився рак молочної залози. Протягом 2022 року було зареєстровано 2,3 млн нових випадків.

Наступним йде колоректальний рак - 1,9 млн нових випадків.

рак передміхурової залози - 1,5 млн нових випадків.

У доповіді зазначається, що протягом 2022 року від раку легенів померло 1,8 млн осіб, що складає 18,7% від загальної кількості смертей серед онкохворих.

Рак шийки матки був найпоширенішим раком у жінок у 25 країнах, багато з яких розташовані в Африці на південь від Сахари.

Нове глобальне дослідження ВООЗ проливає світло на серйозну нерівність і відсутність захисту від раку в усьому світі, при цьому населення, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, не має доступу до основ лікування раку, - зазначає директор Департаменту охорони здоров'я Бенте Міккельсен. Поширити

За прогнозами представників ВООЗ, в 2050 році виникне 35 млн нових випадків раку.

Прогноз відображає старіння та зростання населення, а також вплив таких факторів ризику, як тютюн, алкоголь, ожиріння та навколишнє середовище.