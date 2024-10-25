Всемирная организация по здравоохранению выдала Египту сертификат о том, что стране, являющейся популярным туристическим курортом, наконец удалось полностью побороть малярию.
Главные тезисы
- Египет получил сертификат от ВОЗ о полной победе над малярией, став первой североафриканской страной Восточного Средиземноморья без этой болезни за последние 10 лет.
- Борьба с малярией в Египте продолжалась более 100 лет: страна вела строгую политику, чтобы пресечь распространение болезни, вплоть до запрета выращивания риса в определенных зонах.
- Получение сертификата об отсутствии малярии требует от страны доказательства прерывания цепочки передачи инфекции и наличия эффективной системы надзора и реагирования.
- Эта победа является важным историческим достижением для Египта, подтверждающим приверженность правительства и народа страны к избавлению от древней беды.
Что известно о полной победе Египта над малярией
Отмечается, что Египет стал первой североафриканской страной Восточного Средиземноморья, получившей подобный сертификат за последние 10 лет.
Получение сертификата об отсутствии малярии становится возможным для страны, в случае если она может доказать, что цепочка локальной передачи всех человеческих малярийных паразитов была прервана по всей стране по крайней мере за последние три года подряд, и что есть полностью функциональная система надзора и реагирования, которая может предотвратить повторное возникновение местной передачи.
В настоящее время в мире сертификат об отсутствии малярии имеют 44 страны и одна внегосударственная территория.
Что известно о борьбе Египта против распространения малярии
Получение сертификата стало результатом борьбы разных правительств Египта против распространения малярии за последние 100 лет.
Малярия, передающаяся комарами рода Anopheles, была прослежена в Египте еще в 4000 году до н. э. Историки утверждают, что именно от этой болезни скончался легендарный египетский фараон Тутанхамон.
В 1920-х годах страна запретила выращивание риса и сельскохозяйственных культур близ домов, чтобы сократить контакт человека с комарами, поскольку большая часть населения Египта жила вдоль берегов реки Нил.
Небольшая вспышка случаев малярии в египетском Асуане была быстро локализована в 2014 году благодаря оперативному лечению и образованию населения.