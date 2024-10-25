В ВОЗ признали Египет страной без малярии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В ВОЗ признали Египет страной без малярии

Египет
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Источник:  The Independent

Всемирная организация по здравоохранению выдала Египту сертификат о том, что стране, являющейся популярным туристическим курортом, наконец удалось полностью побороть малярию.

Главные тезисы

  • Египет получил сертификат от ВОЗ о полной победе над малярией, став первой североафриканской страной Восточного Средиземноморья без этой болезни за последние 10 лет.
  • Борьба с малярией в Египте продолжалась более 100 лет: страна вела строгую политику, чтобы пресечь распространение болезни, вплоть до запрета выращивания риса в определенных зонах.
  • Получение сертификата об отсутствии малярии требует от страны доказательства прерывания цепочки передачи инфекции и наличия эффективной системы надзора и реагирования.
  • Эта победа является важным историческим достижением для Египта, подтверждающим приверженность правительства и народа страны к избавлению от древней беды.

Что известно о полной победе Египта над малярией

Малярия так же стара, как и сама египетская цивилизация, но болезнь, мучившая фараонов, теперь принадлежит ее истории, а не будущему, — говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Отмечается, что Египет стал первой североафриканской страной Восточного Средиземноморья, получившей подобный сертификат за последние 10 лет.

Получение сертификата об отсутствии малярии становится возможным для страны, в случае если она может доказать, что цепочка локальной передачи всех человеческих малярийных паразитов была прервана по всей стране по крайней мере за последние три года подряд, и что есть полностью функциональная система надзора и реагирования, которая может предотвратить повторное возникновение местной передачи.

Египет полностью поборол малярию
Отдых на курорте

В настоящее время в мире сертификат об отсутствии малярии имеют 44 страны и одна внегосударственная территория.

Эта сертификация Египта как страны, свободной от малярии, является поистине историческим событием и свидетельством приверженности народа и правительства Египта к избавлению от этой древней беды. Я поздравляю Египет с этим достижением, являющимся источником вдохновения для других стран региона и показывающим, чего можно достичь при наличии правильных ресурсов и правильных инструментов, — отмечает Гебрейесус.

Что известно о борьбе Египта против распространения малярии

Получение сертификата стало результатом борьбы разных правительств Египта против распространения малярии за последние 100 лет.

Малярия, передающаяся комарами рода Anopheles, была прослежена в Египте еще в 4000 году до н. э. Историки утверждают, что именно от этой болезни скончался легендарный египетский фараон Тутанхамон.

В 1920-х годах страна запретила выращивание риса и сельскохозяйственных культур близ домов, чтобы сократить контакт человека с комарами, поскольку большая часть населения Египта жила вдоль берегов реки Нил.

Небольшая вспышка случаев малярии в египетском Асуане была быстро локализована в 2014 году благодаря оперативному лечению и образованию населения.

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